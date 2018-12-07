Bediüzzaman'ı geç kavradık

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. AHMET BİLGİN: BEDİÜZZAMAN'I GEÇ KAVRADIK

“Bediüzzaman Hazretleri siyasetçinin dini siyasete alet etme riskini de nazara alarak siyasetçiye ve siyaset kurumuna karşı hep mesafeli ve dik durmuş ve din hizmeti yapan herkese hem istikameti ve hem de istiğnayı yaşayarak gösterip tavsiye etmiş bir şahsiyettir. Doğrusu ben ve benim gibi düşünenlerin çoğu, onun bu özelliğini ve dinin siyasete alet edilmesi konusunda gördüğü riski geç kavradık.”

YARIN YENİ ASYA’DA...