DP’nin ilk icraatı: Ezanın aslına çevrilmesi

Müslüman olduktan sonra Burak ismini alan Ruandalı Ndagijimana Patrick, İncil’i okuduğunda kendini tatmin edici cevaplar bulamadığını anlatırken, “Din değiştirmek kolay bir şey değil. Risale-i Nurlar’ı okuduktan sonra kafamdaki soruların cevaplarını buldum ve Müslüman oldum” dedi.

NUREDDİN TOKDEMİR’İN HİZMET HATIRALARI (10)

Röportaj: Mehmet Kara

Nureddin Tokdemir’in Yeni Asya için yazdığı bir yazı

“Emr-i bülendsin ey Ezân-ı Muhammedi

Kâfî değil sadâna cihân-ı Muhammedi”

Yahya Kemal

Büyük siyaset ve devlet adamı Tevfik İleri, “Hayatımızda bizi mutlu edecek tek şey halkın sevgisine nail olmaktır. Allah bizi bu sevgiden mahrum etmesin… Bir doktor gibi kulağımızı halkın kalbine vermesini bildikçe bu millet bize oy verecektir. Görevde tutacaktır… Hiçbir şey düşünmeden, hiçbir şey beklemeden sadece bu millete hizmet edelim. Bu hizmet milletin kalbinde her zaman lâyık olduğu yeri bulacaktır” demiştir.

Gerçekten ihlâsla, dini siyasete alet etmeden, siyaset yoluyla milletin manevî değerlerine hizmet edenleri bu millet hiçbir zaman unutmamıştır.

Onlar kendilerini millî irâdenin temsilcileri olarak her şeye demokrasinin, hukukun ve insan haklarının penceresinden bakarak hakları devlet dahil hiçbir şeye fedâ etmemişlerdir.

Fotoğraf: Murat Sayan - Yeni Asya

Bu yolda sözde değil, özde demokrat insanlarla, devlet adamlarıyla, gerçek halkın liderleriyle gerçekleşir. Bir ülkenin en büyük musîbetlerinden biri de kaht-ı ricaldir. Siyaset ve devlet adamı fıkdanıdır, yokluğudur.

14 Mayıs 1950 yılından 27 Mayıs 1960 yılına kadar maddî ve manevî alanda başarılarına başarı katan lider ve kadrosunu farklı kılan iki temel neden demokrasi ve millî iradeye yürekten inanmış olmalarıydı. Tarih sayfalarını acıtan o hukuk rezâleti ile filizlenen demokrasi ipe götürülmeseydi ülkemiz çoktan demokrasi liginde birinci ligde olacaktı.

Bugün 16 Haziran 2008. 58 yıl önce Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte Meclis’in ilk oturumunda ivedilikle ele alınmasını istediği ezanın Arapça okunmasını yasaklayan TCK’nın 526. maddesinin ikinci fıkrasının, 4055 sayılı kanunla kaldırılmasının tarihidir.

TBMM tutanaklarına göre, bu karar ve kanun Meclis’in açılmasıyla yapılan ilk oturumun ilk karar ve kanunudur.

Tutanaktaki bilgilerin ışığında DP aracılığıyla muhalefetin de uzlaşısını alarak nasıl kabul edildiğinin seyrini beraberce görelim:

14.06.1950 tarihli Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılan kanun tasarısının Başbakan Adnan Menderes imzasıyla gerekçesiyle birlikte TBMM başkanlığına sunulmuştur.

Başbakan Menderes TBMM Başkanlığına gönderdiği yazı da şöyle demiştir: Türk Ceza Kanunu’nun 526. maddesinin değiştirilmesi hakkında Adalet Bakanlığı’nda hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’nun 14.6.1950 tarihli toplantısında Yüksek Meclis’e sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim.”

Gerekçe özet olarak şöyledir:

“….Anayasanın Türk vatandaşı için tabiî hak saydığı vicdan hürriyetinin dokunulmaz bir hak olarak hürmete lâyık görülmesi gerekir ve bunun tabiî olan din serbestisi her türlü müdahaleden âzade kalmak gerekirken ana kanunlarla korunmuş bulunan din ve vicdan hürriyetinden vatandaşı herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen mahrum etmek ve bu hususu kanunî ceza teyitleri aklında bulundurmak doğru olmaz.

“….Müslüman Türklere sebepsiz yere manevî huzursuzluk veren böyle bir yasağın demokrasi ile idare olunan bir devlet nizamı içinde yer alabilmesinin doğru olmadığı fıkranın tayyi (kaldırılması) Müslüman Türklere huzur ve vicdan rahatlığı verecektir. Hem huzur hem de ana hak ve hürriyetlerden olan vicdan ve din serbestisini herhangi bir zorlama altında bulundurmamak sebeplerinden ötürü Türk Ceza Kanununun 526. maddesinde mevcut olup ezan ve kametin Arapça okunmasının memnuiyeti (yasağının) hakkındaki hükmün kaldırılması gerekli bulunmuştur.”

Genel Kurul’da ilk sözü alan Başbakan Adnan Menderes’in sözlerini tutanaklardan aktaralım; aynen şunları söylemiştir:

“Muhterem arkadaşlar; Arapça ezan hakkında Demokrat Parti Meclis Grubu’nda verilen kararın gazeteler ve radyo ile yayınlanması neticesinde kanunî mâniin (engel) kaldırılmış olduğu telâkkisinin (algı) hâsıl olması ve bazı vatandaşların Arapça ezân okunması muhtemel olduğu için bu bapta hükümetçe Meclis’e sevk etmiş olduğumuz lâyihanın tasarının) bugünkü ruznameye (gündeme) alınmasını ve müstecelen (ivedilikle) müzakere edilmesini yüksek tavsiyelerinize arz ediyorum. (Muvafık, bravo sesleri, soldan sürekli alkışlar.)

Başbakanın ivedilikle görüşülmesini istediği tasarının (48 saat sonra ele alınması gerekirken) Adalet Komisyonu’nda gerekçesinde ivedilikle görüşülmesi talebini Başkan (Başkanvekili Fuad Hulûsi Demirelli) oya sunmuş kabul edilerek müzakereye başlanmıştır.

Sonuçta; tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. (Alkışlar)

Aynı gün. 16.6.1950 ve 1/9 numaralı yazı ile Cumhurbaşkanlığına iletilmiş Cumhurbaşkanı (Celal Bayar) 16.6.1950 ve 4/533 sayılı yazıyla aynı gün onaylamıştır.

Kabul tarihi: 16.6.1950

Resmî gazetede ilânı 17.6.1950 sayı 7535.

Siyasette mahcup olunmamalıdır. Millete verilen sözler yerine getirilmelidir. Siyaset netice alma san’atıdır, gerçekten bir maharet işitir.

Size ümit bağlayanları hayal kırıklığına uğratmamalısınız. Siyaset yoluyla dine hizmet edilir. Siyasette büyük cinayet, dinin siyasete alet edilmesi, onun emrine sokulmasıdır, tarafgirliğe, siyasî ve dünyevî bir mücadele aracı yapılmasıdır.

Bu büyük hizmetin öncülüğünü yapan Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz.

Not: Ezanın ve kametin Arapça okunması yasağı TCK’nın 526. maddeye girişi 1939’dur. 1932’de de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tamimiyle yasaklanmıştır.