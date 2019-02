Sebahattin Yaşar: “Okuma programlarını bir ikram-ı ilahi olarak görüyorum. Sadece gitmek istemek yetmiyor, nasip de olması gerekiyor. Gençler nurların farkında. Artık anne babayı programa katılmak için iknaya çalışan gençler var. Gençler gelecek için ümit vadediyorlar.”

***

Bir diğer kâğıtta, burada öğrendiklerimizi günlük hayatta uygulamamız gerektiğini vurgulamış bir arkadaşımız. Sadece bir anı olarak kalmamalı, demiş. Çok güzel bir yorumda bulunmuş. Bunun yanında namaz vakitlerinde daha atik olduğunu ve programın disiplinli olduğunu dile getirmiş.

Diğer bir arkadaş: “Programımız çok güzel tertip edilmişti. İlk defa böyle bir programa katıldım. Allah önce Üstad’ımızdan, sonra sizlerden razı olsun.”

Başka bir arkadaş da, “Program beni doğru yola iletti, Allah sevgisini aşıladı ve iman şevkimi artırdı. İbadetler ve dinlenme zamanları çok güzel ayarlanmış, hiç sıkılmıyorduk. Programdan sürekli keyif alıyorduk.”

Beğendiği bir söz olarak da, “Bir şey bütünüyle elde edilmezse, bütünüyle de terk edilmez.”

Bir diğer arkadaşımız, derslerde not alınması için dağıtılan not defterinden bahsetmiş, söz uçar yazı kalır, demiş.

Bir kardeşimiz de, programda biraz daha toplu sohbet etmek gerektiğini söylemiş. Ve Hüseyin Gören Ağabey’i çok samimi bulmuş. Bir başka kağıtta ise, gençlerin namaz tesbihatını yapmak için yarışmaları dikkat çekmiş. Ve grubun uyumu çok güzel denmiş.

Bir arkadaşımız da portrelerin çok faydalı olduğunu dile getirmiş. Bir diğer arkadaşımız ise, eğitimcilerin öğrenciler ile oldukça alâkadar olduğunu ve bunun çok yararlı olduğunu belirtmiş. Bir başka arkadaş ise anne baba hakkı ile ilgili olan dersi hiç unutmayacağını yazmış.

Gerçekten de çok güzel geri dönüşler almamız bizi mutlu etti. Böyle programlarda katılımcılar üzerinde bırakılan etki çok önemlidir. Meşveret edilerek yapılan her adım, Allah’ın izniyle verimli ve bereketli oluyor.

Artık gençler ailelerini ikna ediyor

Eğitimcilerin program hakkındaki görüşlerini de burada paylaşalım. Sebahattin Yaşar program hakkında şunları söyledi:

“Okuma programlarını bir ikram-ı ilahi olarak görüyorum. Sadece gitmek istemek yetmiyor, nasip de olması gerekiyor. O da ayrı bir dua gerektiriyor. Son günde, son saatlerde iptal yaşayan ya da son dakikalarda dahil olan kardeşler oluyor. Ellerinde not defterleri okunan dersten bir hakikat yakalamaya çalışan liseli gençler bana heyecan veriyor. Gençler nurların farkında. Bu çok önemli bir gelişme. Artık anne babayı programa katılmak için iknaa çalışan gençler var. Gençler gelecek için ümit vadediyorlar. Bu, onların ufak tefek yanlışlarının çok üstünde tutulması gereken bir meseledir. Bütün mesele gençlerimizin programlara katılması için bir yol bulunmasıdır. Bu da daha çok ikna ve arkadaş faktöründen geçiyor. Okuma programlarına katılan bütün gençleri nasipli gençler olarak görüyorum.”

Dr. Hasan Doğan ise, “Çok verimli geçti. Özellikle genç arkadaşların ve Mersin cemaatinin sıcak yaklaşım ve alakalarının hizmette muvaffakiyete vesile olacağından şüphem kalmadı. Burada Urfa ve Mersin dayanışması çok verimli oldu. Allah devamını nasip eylesin.” dedi.

...Ve Mersinli ortaokullu gençler

Ayrıca program içerisinde bize eşlik eden Mersin’in orta okul öğrencilerine de özellikle yer vermek gerek. Bunlardan biri olan Abdullah kardeşimizi ve diğer kardeşleri tebrik ediyoruz. Yedinci sınıf öğrencisi olan Abdullah’ın kitap okuma alışkanlığı biz çokça şevk verdi. Ve düzenli olarak çalışıyor olması, günlük program yapması bizde ilgi uyandırdı.

Son gün ise bir kapanış programı tertip ettik ve Mersin cemaatini davet ettik. Her katılımcıya hatıra olarak katılım belgesi ve Mersin Risale-i Nur programını hatırlatacak küçük bir hediye verdik. Mersin cemaatinden ağabeyleri bu hediyeleri gençlere vermeleri için sahneye davet ettik. Çok güzel bir programı geride bırakmıştık. Bunun haricinde portre dersleri için gelen Cuma Bahçeci, Halil İbrahim Karahan, Muzaffer Toprak ve Basri Özdemir Ağabey’e; programımızın verimli geçebilmesi için bizlere yardımcı olan ağabeylere, katılımcı arkadaşlar Ömer Faruk Tan, Yusuf Yenigün, Celal Yılmaz, Sacit Dursun, Fatih Dursun, Burak Erdem, Servan Aslan, Hasan İlhan, Celal ilhan, Said Demirpençe, Berhat Şenbayram, Furkan Gökhan, Hüseyin Yıldız, Hasan Hüseyin Uçar ve Tarık kardeşlerimizi; bizle halı saha maçı yapan ve elinden geldiğince bizle beraber programa katılan Mersin gençlerine; bizlere her türlü maddi ve manevi destek olan Mersin ve Urfa cemaatini tebrik ediyoruz ve böyle programların devamını Allah’tan niyaz edip onlara dualar ediyoruz.

-SON-