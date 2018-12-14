Hz. Ali (ra) sadece suçluların cezalandırılmasını istedi

Sıffin olayında Hz. Muaviye (ra) taraftarları Hz. Osman’ın (ra) şehit edilmesine karışmış görünen yüzlerce, binlerce insanın yaş kuru demeden tamamının cezalandırılmasını, Hz. Ali (ra) ise faillerin bulunup yargılanmasını ve cezanın da bunlara verilmesini istedi.

Reel siyaset-ideal siyaset dikotomisi siyaset bilimi literatürünün meşhur tasniflerinden biridir. Öyle ki siyaset ve iktidarla ilgili, olması gerekeni (idealiteyi) inceleyenleri ideal siyaset bilimci kategorisine, olanı (realiteyi) inceleyenleri reel siyaset bilimci kategorisine yerleştirmektedirler. Tartışma Müsbet Siyaset ve Eflatun’dan Rousseueu ve Habermas’a, Aristo’dan Locke’a ve Schmitt’e kadar uzanır.

Siyasetin gerek hedefler gerekse kullanılan araçlar itibariyle zulüm ve kötülük üretmemesi idealist siyaset bilimcilerin temel beklentisidir. Bunun için devlet, iktidar, siyasî sistem ve siyasetçiyle ilgili ahlâki kurallar ve soyut modeller geliştirmişlerdir. Bunlar arasından kabul gören ilke ve modeller belli dönemlerin yükselen değerleri haline gelmiştir. Ama bunların siyasetin realitesine ne derece tesir ettiği tartışma konusu olmuştur.

Said Nursî, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kritik siyasal merhaleleri yaşamış bir din âlimi ve kanaat önderidir. Sivil kamusal alanda konumlandırdığı Risale-i Nur cemaatini bir nevi sivil toplum örgütü olarak biçimlendirmiştir.

Cemaatle aktif siyaset arasına net bir mesafe koymuştur. Cemaatin siyasetle ilgili mesafesi ise müsbet hareket başlığı altında işlenmiştir. Müsbet hareket yalın anlamıyla aktif/reel siyasete uzak durmak demektir.

Öte yandan kendisini ve cemaatini aktif siyasetten uzak tutarken, siyaseti de kategorik olarak reddetmemiş, siyaset eşrafına müsbet siyaset yapmayı tavsiye etmiştir. Müsbet siyaset esas itibariyle amaçları bakımından doğru, araçları bakımından ahlâklı siyaset demektir.

Bize göre aktif siyasete mesafeli bir grubun müsbet siyaset telkini siyaset alanının iflâhı ve ıslahı için bir şanstır. Genelde dinî otoriteler ya mistik tarikatlar gibi siyasî alanı bütünüyle terk etmişler veya siyasete aktif olarak karışarak reel siyaset pisliğine bulaşmışlardır. Müsbet siyaset modeli betimlenen ifrat ve tefritten uzak alternatif bir modeli oluşturur.

Sonuçta Said Nursî siyaset eşrafını iyiliğe ve adalete dâvet ederken takipçilerinin cemaat kimliğiyle siyasete angaje olmasını kesinlikle yasaklamıştır.

Bu iki konumun karışmaması ve karıştırılmaması için müsbet hareket ile müsbet siyaset kavramları diyalojik bir şekilde incelenmeyi beklemektedir. Çalışmanın amacı budur.

Menfî/Reel Siyaset Hakkında

Aktif siyasette rakipler birbirini sürekli menfî-reel siyaset yapmakla/yapacak olmakla suçlar. Ama, iktidar değiştiğinde sadece roller değişir, geri kalan her şey aynıdır.

Reel siyaset, Karl Schmitt aşırılığıyla söylemek gerekirse, stratejik aklı kullanarak güce erişmek, gücü elinde tutmak, dost-düşman ayrımı yapabilmek, dosta taraftarlık düşmana ise husûmet etmek demektir. Hatta siyasetin varlığı hasmın ve husûmetin varlığına bağlıdır. Kin, düşmanlık, partizanlık, iktidar tutkusu, su-i zan ve kurnazlık siyaset mesleğinin tipik özellikleridir. Aktörlerin dindarlığı veya dinsizliği siyasetin bu niteliğini değiştirmez. (Torun, 2015b:15-16).

Schmidyen anlayışta her şeyin merkezinde siyaset, siyasetin merkezinde ise güç (iktidar) vardır. Hakkı, haklıyı ve başarıyı belirleyen güçtür. Hak güçten gelir. Güçlü haklıdır. Bu anlayışın patolojisini Lord Acton betimler: İktidar yozlaştırır, mutlak iktidar mutlaka yozlaştırır (Akt.Heywood, Bir siyasetçiden tam dindar olmaz, tam dindar adamdan da siyasetçi olmaz. Neticede iktidar tutkusu (gadap), insanın üç temel ifratından biridir. (Nursî, 1998i:29).

Cari/reel siyasetle ilgili ehven bir değerlendirmeyi Makyavele sırtını dayanan Paretocu elitistler yapar. G.Mosca ve R.Michels gibi elitistlere göre dini veya seküler her tür değer iktidar hedefine ulaşmada ve onu elinde tutmakta sadece ve sadece bir araçtır (formüldür). K. Popper ve Schumpeter gibi elitistler daha insaflı değerlendirme yapmış olmakla beraber neticede aynı kapıdan çıkmışlardır. Siyasetin kötürüm tabiatı için alternatif çıkış yolları gösterememişlerdir.

K. Popper’e göre demokrasi en doğru kararların alındığı, en iyi yöneticilerin seçildiği bir rejim değildir, aksine ehven-i şer rejimidir. Modern siyasette halkı ikna etmek haklı olmaktan daha önemlidir. Baudrillard dediği üzere, imajlarla gerçeklerin yer değiştirdiği günümüz dünyasında pazarlanamayan iyiliğin değeri kalmamıştır. Halka ve hakka hizmetle bağlarını koparan siyaset, sun’î imajların inşasına hizmet etmektedir. Kötümser elitistler bundan dolayı hak, hakikat, din, ahlâk, ideoloji, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi değerleri iktidara ulaşmanın veya iktidarı muhafaza etmenin sadece ve sadece birer formülü olarak değerlendirmektedirler. (Torun, 2015b: 11-13)

Paretocular siyasetin tilki yönünü temsil ederler. Bunlara göre siyaset stratejik akılla yürütülen bir faaliyettir. Stratejik akıl E. Kant’ın bahsettiği teorik veya teknik akıl değildir, kurnazlığa karşılık gelen akıldır. Risale-i Nur diliyle söylemek gerekirse ifrata düşerek istikametten çıkmış, kalbi, ruhu ve vicdanı dinlemeyen ahlâksız akıl (1998i:29). Stratejik akıl, akıl olmaktan daha çok mizaç-fıtrat dejenerasyonudur. Demagoji, bu müfrit aklın ürünüdür.

Bu bağlamda siyasetçi iş yapmanın, sorun çözmenin, hizmet etmenin, bir ürün ortaya koymanın, iyi ilişki kurmanın, inanç ve ahlâk sahibi olmanın bizzat kendisiyle ilgilenmez, bunların hangi iktidar fırsatları meydana getirdiğiyle, hangi aşamada hangi faydayı sağladığıyla ilgilenir.

Sonuçta reel siyaset güç (iktidar) mücadelecileri ve stratejik akıl oyunlarından ibarettir. Anolojik ifadesiyle tilkilerle aslanların kol gezdiği bir alandır. Reel siyaset/reel siyasî hareketler tabiatı itibariyle demogojiktir, partizandır,

Paretocu 1 ve zorbadır. Aslan ve tilki figürleri siyasetin hikâyesinde kabul görmüş anolojilerdir. Bu bağlamda Schmitt reel siyasetin aslanca tarafını, Paretocu elitistler ise tilki tarafını temsil ederler.

Reel Siyasetle İdeal Siyaset Kutuplaşmasında Orta Yol Arayışı

Siyasî düşünce literatüründe ideal siyaset ve reel siyaset diye iki tasnif bulunur 2. İdeal kuramcılar siyasetin ahlâkî/normatif yönlerine, yani olması gereken siyasete kafa yorarlar. Reel kuramcılar ise gerçekte iktidarın nasıl elde edildiği, nasıl elde tutulduğu ve nasıl kullanıldığıyla ilgilenirler. Birincilere Platon, Farabi, Rousseau ve Habermas, ikincilere Aristo, Hobbes, Locke, Makivelli, Pareto ve Schmitt örnek verilebilir.

İdeal siyaset-reel siyaset dikotomosi İslâm siyasî tarihinde adalet-i mahza ve adalet-i izafiye olarak kavramsallaştırılmıştır. Adalet-i mahza ve adalet-i izafiye hukuk dilinde adaletin seviye farklarını ifade ederler. Binaenaleyh basitinden kâmiline doğru üç adalet tasnifinden bahsedilebilir: Denkleştirici adalet, dağıtıcı adalet ve hakkaniyet (Anayurt, 2005:46-49).

Denkleştirici adalet mutlak eşitlikçiliktir. Aşiretçilerin, feministlerin ve komünistlerin benimsediği adalet. Dağıtıcı adalet ise nimet ve külfeti müstahak olanlara dağıtmak demektir. Eskilerin tabiriyle ihkak-ı hak etmek. Hakkaniyette ise ihkak-ı hakkı benimsemekle beraber, fırsat eşitsizliği gibi durumlarda pozitif ayrımcılığı kapsar. Bu tür adalet E. Kant ve J. Rawls tarafından “hakkaniyet olarak adalet” şeklinde kavramsallaştırılmıştır. Reel siyaset daha çok ilkine, ideal siyaset ise ikincisi ve üçüncüsüne tekabül eder.

Hz. Ali de siyasî ideallere (adalet-i mahzâya/hakkaniyete) sadık kaldığı, siyasî kararını her durumda adalete göre dizayn etmek istediği için siyasî alanın dışına itildi. Sıffin olayında reel siyaset (adalet-i izafiye) yanlısı Hz. Muaviye taraftarları Hz. Osman’ın şehit edilmesine karışmış görünen yüzlerce, binlerce insanın yaş kuru demeden tamamının cezalandırılmasını istedi.

Buna karşılık Hz. Ali faillerin bulunup yargılanmasını ve cezanın da bunlara verilmesini istedi (Nursî, 1998e:58). Bu tarihi rekabeti maalesef reel siyaset yanlıları kazandı. Hz. Ali (siyasî kişiliği ile) ve onun savunduğu adalet-i mahza tarihin mezarlığına defnedildi.

Reel-ideal siyaset yaklaşımı birbirine zıt iki kutbu oluşturur. Kutbun ilkine yönelen kişiye siyaset ringine çıkmak nasip olmayabilir, en kötüsü ise bu ifrat yüzünden siyaset ringi bütünüyle kuralsız dövüşen Makyavelistlere kalabilir. İkinci kutba savrulan kişi amaçsızlaşan siyasî rekabet kargaşasında inançlarıyla beraber insanlığını da kaybeder. Böylelikle bütün strateji ve taktikler vahşi amaçların birer aleti haline gelir. Acaba bu ifrat ve tefriti dengeleyecek bir orta yol bulunabilir mi?

-DEVAM EDECEK-