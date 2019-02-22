"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2019 CUMA - YIL: 50

Nur Talebelerinin hukuku savunuldu

22 Şubat 2019, Cuma 01:58
Yeni Asya bir taraftan kalıcı çalışmalara imza atarken, diğer taraftan günlük olayları da Risale-i Nur’daki ölçüler muvacehesinde yorumlamayı tercih etti.

Dizi - 2: Kübra Örnek kubraornek33@gmail.com

50 YILLIK TAVİZSİZ ÇİZGİ YENİ ASYA

***

***

Yeni Asya, Nur Talebelerinin hukukunu savundu

Yeni Asya, zaten devam etmekte olan ve çıkışından sonraki 12 Mart 1971 müdahalesi sonrasında daha da yoğunlaşan baskılara karşı, müsbet hareket prensibi çerçevesinde, meşrû hukuk zemininde cesur bir mücadele verdi. Risale-i Nur’a “yasak kitap” muamelesi yapan zihniyete karşı çıktı, haksız ithamlarla gözaltına alınıp tutuklanan ve yargılanan Nur Talebelerinin hukukunu savundu. Bediüzzaman’ın, eserlerinin ve fikirlerinin doğru anlaşılması ve iftiraların çürütülmesi için ikna esasına dayalı kararlı yayınlar yaptı.

Üstadın hayatını ve fikirlerini işleyen yazı dizileri yayınladı ve bunları kitaplaştırdı. Aydınların dikkatini Risale-i Nur gerçeğine çekmeyi amaçlayan röportaj çalışmalarını başlattı. Nur hizmetinin gelişim safahatına ışık tutan hatıraları “Son Şahitler”den dinleyip yansıtarak yeni yetişen Nur nesillerine aktardı. Bir taraftan “kalıcı” çalışmalar olarak bunları yaparken, diğer taraftan değişerek devam eden günlük olayları, Risale-i Nur’daki değişmeyen ölçüler muvacehesinde yorumladı.

Güncel sorunlara Kur’ânî çözümler gösterdi

Önemli güncel olaylarla ilgili olarak, yeri geldikçe o gelişmelerden hareketle, Bediüzzaman ve Risale-i Nur gerçeğine dikkatleri çekmeye çalıştı. 

Gerek ülkemizde, gerekse dünyada yaşanan temel sorunlara, Risale-i Nur’daki Kur’ânî reçetelerden çözümler gösterdi. Manşetleri, makaleleri ve dizi yazılarıyla hep bu istikamette yapıcı ve yol gösterici mesajlar verme gayreti içinde oldu. Ve dünyanın her köşesine ulaşıp dal budak salan Nur hizmetlerindeki müjdeli gelişmeleri büyük bir heyecanla okurlarına duyurdu. 

İlâveten, basında başka bir örneği bulunmayan ‘lâhika sayfası’nda, Risale-i Nur’dan, Bediüzzaman’ın gündemdeki aktüel konulara ilişkin mesajlarını ihtiva eden seçme bölümler yayınlamaya devam ediyor. Ayrıca Yeni Asya, camia içindeki hizmete müteallik konferans, panel, seminer gibi sosyal faaliyetlerin duyurulduğu bir “vasıta” vasfına da sahip. Bütün bunlar, Yeni Asya’nın Risale-i Nur’la ve Nur camiası ile ne kadar bütünleştiğini gösteren örneklerden yalnızca bazıları.1 

Dipnot:

1. Bediüzzaman ve Neşriyat, Yeni Asya Araştırma Merkezi, İstanbul-2015, s. 23-30.

Etiketler: yeni asya
Okunma Sayısı: 366
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de görevli Venezuela'lı 11 diplomat saf değiştirdi

    Caşın: Orta vadede Esad ile yakınlaşma olabilir

    MHP'li adaydan AKP'li rakibine: Esnaf kan ağlıyor sen danstasın

    Irkçılıkla mücadelenin sembol ismi Malcom X vefatının 54. yılında rahmetle anıldı

    Türkiye mutsuzlaşıyor

    Reyhanlı saldırısının firari sanığı yakalandı

    AKP'nin TBMM başkan adayı Mustafa Şentop olacak

    ABD: Suriye'de 200 asker bırakacağız

    Hak ihlalleri AB yolunu tıkıyor

    Erdoğan - Trump görüşmesinde neler konuşuldu?

    Beşiktaş ile Fenerbahçe derbisinde son 15 dakikaya dikkat!

    ‘Tez pazarı’ yaygınlaşıyor

    Ayasofya sembollerle dolu

    Kayıp nesil ikazı

    Kalıcı barış sosyal adaletle mümkün

    Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da Avrupa'ya veda etti

    1000 işçi kadrosuna 36 bin başvuru

    Macron'un belediye binalarındaki portreleri çalındı

    'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yarın farklı bir gün olacak'

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Haklı adam bedduâ etmekle günahkâr olur mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hak ihlalleri AB yolunu tıkıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasinin düşman ve engelleri
    Genel

    ‘Tez pazarı’ yaygınlaşıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Başarısız cunta
    Risale-i Nur'dan

    O razı olsa, dünya küsse ehemmiyeti yok
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Erdoğan - Trump görüşmesinde neler konuşuldu?
    Genel

    Adalet-i mahzayı esas tutalım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.