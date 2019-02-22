Nur Talebelerinin hukuku savunuldu

Yeni Asya bir taraftan kalıcı çalışmalara imza atarken, diğer taraftan günlük olayları da Risale-i Nur’daki ölçüler muvacehesinde yorumlamayı tercih etti.

Dizi - 2: Kübra Örnek kubraornek33@gmail.com

50 YILLIK TAVİZSİZ ÇİZGİ YENİ ASYA

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Yeni Asya, Nur Talebelerinin hukukunu savundu

Yeni Asya, zaten devam etmekte olan ve çıkışından sonraki 12 Mart 1971 müdahalesi sonrasında daha da yoğunlaşan baskılara karşı, müsbet hareket prensibi çerçevesinde, meşrû hukuk zemininde cesur bir mücadele verdi. Risale-i Nur’a “yasak kitap” muamelesi yapan zihniyete karşı çıktı, haksız ithamlarla gözaltına alınıp tutuklanan ve yargılanan Nur Talebelerinin hukukunu savundu. Bediüzzaman’ın, eserlerinin ve fikirlerinin doğru anlaşılması ve iftiraların çürütülmesi için ikna esasına dayalı kararlı yayınlar yaptı.

Üstadın hayatını ve fikirlerini işleyen yazı dizileri yayınladı ve bunları kitaplaştırdı. Aydınların dikkatini Risale-i Nur gerçeğine çekmeyi amaçlayan röportaj çalışmalarını başlattı. Nur hizmetinin gelişim safahatına ışık tutan hatıraları “Son Şahitler”den dinleyip yansıtarak yeni yetişen Nur nesillerine aktardı. Bir taraftan “kalıcı” çalışmalar olarak bunları yaparken, diğer taraftan değişerek devam eden günlük olayları, Risale-i Nur’daki değişmeyen ölçüler muvacehesinde yorumladı.

Güncel sorunlara Kur’ânî çözümler gösterdi

Önemli güncel olaylarla ilgili olarak, yeri geldikçe o gelişmelerden hareketle, Bediüzzaman ve Risale-i Nur gerçeğine dikkatleri çekmeye çalıştı.

Gerek ülkemizde, gerekse dünyada yaşanan temel sorunlara, Risale-i Nur’daki Kur’ânî reçetelerden çözümler gösterdi. Manşetleri, makaleleri ve dizi yazılarıyla hep bu istikamette yapıcı ve yol gösterici mesajlar verme gayreti içinde oldu. Ve dünyanın her köşesine ulaşıp dal budak salan Nur hizmetlerindeki müjdeli gelişmeleri büyük bir heyecanla okurlarına duyurdu.

İlâveten, basında başka bir örneği bulunmayan ‘lâhika sayfası’nda, Risale-i Nur’dan, Bediüzzaman’ın gündemdeki aktüel konulara ilişkin mesajlarını ihtiva eden seçme bölümler yayınlamaya devam ediyor. Ayrıca Yeni Asya, camia içindeki hizmete müteallik konferans, panel, seminer gibi sosyal faaliyetlerin duyurulduğu bir “vasıta” vasfına da sahip. Bütün bunlar, Yeni Asya’nın Risale-i Nur’la ve Nur camiası ile ne kadar bütünleştiğini gösteren örneklerden yalnızca bazıları.1

Dipnot:

1. Bediüzzaman ve Neşriyat, Yeni Asya Araştırma Merkezi, İstanbul-2015, s. 23-30.