“Sayın Puşkov, Risale-i Nur'u incelerseniz göreceksiniz ki...”

“Sayın Aleksey Puşkov, Rusya Parlamentosu Duma'nın Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Rusya Grubu Başkanı; bu kitapları ve okuyanları incelediğinizde, tamamen ahlâkî, ilmî, fikrî, felsefî, sosyal eserler ve çalışmalar olduğu tarafınızca da tesbit edilecektir.”

RUSYA PARLAMENTOSU DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU BAŞKANI’NA YAZILAN MEKTUBUN ÖZETİ:

Sayın Aleksey Puşkov,

Rusya Parlamentosu Duma'nın Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Rusya Grubu Başkanı;

Değerli Dostum; evvelâ, selâm eder, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ndeki görüşmemizde size bahsettiğim konuya ilginize ve hassasiyetinize teşekkür ederim.

Rusya’da bazı bölge ve şehir mahkemelerinde yasaklanan Risale-i Nur kitapları ve bu kitapları okuyanlar hakkında talep ettiğiniz bilgileri mâlûmatlarınıza sunuyorum.

Baştan sona imanı, ahlâkı, ilmi ve mâneviyatı esas alan Bediüzzaman Said Nursî’nin Kur’ân tefsiri kitaplarını okuyanlar, 2008 yılından bu yana, maksad, mânâ ve gâyelerinin zıddına, haklarında çeşitli soruşturmalar açılmakta, tâkibatlar yapılmakta, tutuklanmakta ve hapis cezâları almaktalar.

İMANÎ, AHLÂKÎ, İLMÎ, FELSEFÎ, EDEBÎ ESERLER…

Devletle, “dernekçilik”le hiçbir ilgileri olmadığı halde Nur kitaplarını okuyanlar, Rusya Başsavcılığı’nın “dinî bir dernek” olarak ve ilmî çalışmaları “aşırıcılık” isnadı ve iddiasıyla bu peşin suçlamalarla Rusya’da yasaklanmakta.

Bu açıdan, Nur kitaplarını okuyanların “dinî örgüt” olarak nitelendirilip, “uluslar arası örgüt’ olarak ticarî işletmelerinin olduğu iddiası, tamamen bir bühtandır.

Bu bakımdan, Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi’nin Nur Risalelerini “aşırılık yanlısı edebiyat içeren kitaplar” arasında kabul etmesi asla doğru değildir.

Yasaklanan kitapların mâhiyet ve muhtevaları incelendiğinde bu yakıştırmanın açıkça ortaya çıkacağını ve iddiaların birer suçlamadan ibâret olduğunun görüleceğini yüksek takdirlerinize sunuyorum.

NUR RİSALELERİNİN VE OKUYANLARIN RADİKALİZMLE, “AŞIRICILIK”LA HİÇBİR ALÂKASI YOKTUR

Değerli Dostum; Rusya’yla ilerlemiş kapsamlı ilişkiler sonucu ülkelerimiz arasında yükselen işbirliği ve komşuluk adına şunu açıkça belirtiyorum ki, adı geçen bu kitapları ve okuyanları incelediğinizde, tamamen ahlâkî, ilmî, fikrî, felsefî, sosyal eserler ve çalışmalar olduğu tarafınızca da tesbit edilecektir.

Bundandır ki bu kitaplar, 100’den fazla ülkede hemen hemen bütün dünya dillerine tercüme edilmiş; birçok ülkede basımı için matbaalar kurulmuş, serbestçe okunmaktadır.

Özellikle, mâneviyat ve ahlâkın tesisi bakımından öne çıkan, toplumun, gençliğin, yeni nesillerin mânevî-moral dejenerasyonla içki, kumar, uyuşturucu, fuhuş, kötü madde bağımlılığı vesâir mânevî ve psikolojik hastalıklara-illetlere karşı ıslahını esas alan, topyekûn mânevî ve ahlâkî temelleri takviye ve tahkimle ahlâksızlığa karşı bilim, irfanla tâmire çalışan bu eserler ve bu eserlerle öğretide bulunanlar hakkında Doğu’da ve Batı’da, değişik dinlere ve kültürlere sahip dünyanın hiçbir ülkesinde herhangi bir soruşturma, yasaklama ve suçlama bulunmamaktadır.

Öncelikle sizi temin ederim ki, ilmî, fikrî, ahlâkî ve mânevî olan bu eserlerin ve bunları okuyup cemiyete, gençliğe imanî telkinatta bulunanların, siyasî – dünyevî iş ve organizasiyonlarla alâkaları yoktur ve olmamıştır.

İman ve ahlâk ilminden ibâret olan Nur Risaleleri, güzel hasletleri ve yüksek seciyeleri ders verir; hiçbir şekilde emniyeti, asâyişi ihlâl eden, toplumlarda kargaşa ve anarşiye sebebiyet veren serseriliği ve isyanı öngörmez, anarşi ve terör eylemlerine en ufak bir meyil göstermez, terör olaylarına en basit bir desteği dahi zulüm ve adâletsizlik sayıp şiddetle sakındırır.

Bu eserleri okuyanlar, hizmet ve ilmî çalışmalarında hiçbir şekilde “aşırılık” içinde bulunmamışlar, daima itidalle hareket etmişlerdir.

NUR RİSALELERİNDE MORAL VERİCİ, İNSANLARI HAYATA KARŞI DONATICI VE GÜÇLENDİRİCİ MESAJLAR VERİLİR

Değerli Dostum; hemen şunu belirtmeliyim ki, dünyanın muhtelif üniversitelerindeki akademik araştırmalarda, Nur Risaleleri’nin asla “aşırılık” taşımadığı ve “Nur Talebelerinin katiyen bir tarikat, cemiyet, “kanunsuz dini extremistik (aşırılık) teşkilât”ı olmadıkları ortaya konulmuştur. Bu gerçek, mahkemelerde kazıye-i muhakeme, ilim dünyasında kabul edilip artık müteârife (bilinen temel kural) haline gelmiştir.

Said Nursî, “siyasî - dünyevî cemiyet/dinî örgüt” isnadını kesinlikle reddeder; kitaplarının ve çalışmalarının mânâ ve muhtevasını, “iman ve ahlâk” olarak târif eder; Nur Talebelerinin alâka ve irtibatın tamamen uhrevî ve mânevî olduğunu mahkemelerin huzurunda ispat eder ve beraat kararlarını alır.

Keza bu insanlar hiçbir şekilde bir cemiyet, örgüt, dernek ya da teşkilât değiller; bu Kur’ân tefsirlerini okuyanların aralarındaki mânevî kardeşlik bağları tamamen mânevî ve uhrevidir. Etnisiteye karşıdırlar, insan hak ve hürriyetlerini değerli görüp hiçbir şekilde dinî farklılığı öne çıkarmazlar.

Risalelerde, “ırkî, dinî ve sosyal ayrımcılığa gitmek, dinî nefreti körüklemek” ve din temelinde “dinsel seçkinlik” tavır ve faaliyetleri de hiçbir surette sözkonusu değildir. Kitapların başta Rusça olmak üzere birçok Doğu ve Batı dillerine tercüme edilmesi, bunun apaçık bir delilidir. “Başkasını aşağılamak” ve “üstünlük propagandası” asla yoktur.

Esasen Nur Risaleleri tamamen Kur’ân’ın dünyevî amaçlardan azâde mânevî mesajını insanlığa ulaştırmayı hedefleyen Nur Talebeleri bir cemiyet de asla değildir. Başkalarıyla karıştırılarak öne sürülen ticarî finans kaynakları, işletmeleri de yoktur.

Böyle bir sistem de ortada bulunmamaktadır. Kitapların şahsî olarak ve birlikte okunmasının etrafında oluşan ve yardımlarla basılan kitaplar ve gönüllü hizmetler mevzubahistir. Bu konuda yapılacak basit bir inceleme gerçeği ortaya çıkaracaktır.

Yine sizi temin ederim ki, sözkonusu kitaplarda ahlâkî mesajlar verilir ve insanlar hayra, güzelliğe, sulha, adâletli olmaya, merhamete, şefkate, insafa, vicdan muhasebesine çağrılır; zulümden, ahlâksızlıktan, kötülükten, merhametsizlikten, şefkatsizlikten, insafsızlıktan ve vicdansızlıktan sakındırılır.

Özetle, Kur’ân tefsiri Risâle-i Nur kitapları tamamen dinî, ilmî ve edebidir. Duâ, zikir, fikir, kelâm, tasavvuf ve ilâhiyat kitabıdır. Eşyanın hakikatini, imanın esaslarını, ahlâkı ve erdemi ilmî ve sosyolojik gerçekle izâh eden eserlerdir.

Bu gerçek, imanî, ahlâkî, felsefî ve tasavvufî en mühim mevzulara izâhlar getiren “Risâle-i Nur Külliyatı”nın bir kültür ve edebiyat külliyatı olduğu, önde gelen edebiyatçılarca ikrar edilmiştir. Bunun içindir ki bu eserler, bütün dünyada ilgi görmekte. Her yaş ve seviyede milyonlarca insan iştiyakla okumakta.

Yine Nur Risaleleri’nde, bütün insanların ürktüğü, korktuğu, çâre aradığı ölüm gerçeğine karşı, metânet ve moral takviyesi verilir. Zira ölümün verdiği korku ve üzüntünün, acının, kederin giderilmesi, insanlığın önemli bir meselesidir.

Nur Risaleleri’ndeki, “Ölüm hiçlik, yokluk, sönmek, unutulmak, karanlıkta bırakılmak, çürümeye terk edilmek, dağılmak, ebedî ayrılış değil; bilâkis bir terhis, bir mekân değişikliğidir, başka bir hayata ve âleme bir sevkiyattır, ebedî varoluş ve visaldir (sevdiklerine ulaşmaktır)” ibârelerinin hakikati budur.

“Kabir kapısına ağlayarak değil gülerek giriniz”, “Ölümü gülerek karşılayınız” ifâdesinin anlamı, hiçbir şekilde “gayeleri uğruna ölümün telkini” değil, bütün insanlığın en baş problemlerinden olan ölüme karşı hayatı hiçe indiren ve hayatı zehirleyen çöküşü, yeniden dirilişle moralsizliği gidermek ve insanın ruhî-mânevî yönünü huzur ve ümitle imar içindir.

Ayrıca tamamen samimî, kalbî ve fikrî bir kanaatin bir eseri olan Kur’ân tefsiri Nur Risaleleri’nin ve dolayısıyla okuyucularının önemli bir özelliği, başta Kur’ân’ın “Ehl-i Kitap” saydığı diğer semavî dinlere ve din mensuplarına karşı olmak üzere, bütün diğer inanışlara saygı ve sempati duymasıdır.

-DEVAM EDECEK-