Yeni Asya giren yere huzur ve mutluluk girer

Gerçekten de Yeni Asya giren yere huzur ve mutluluk girdiğini orada fark ettik. Standın içinden bakınca insanlarda mutluluk ve huzur hali vardı. Yeni Asya Neşriyat’ın içerisinde barındırılmadığı fuarlar ise, geçmişte gördüğümüz örneklere bakılırsa, kaderin tokadıyla musîbetlere dûçar olmakta.

1 Aralık Cumartesi günü gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz fuarda kitaplarını imzalayarak okuyucularıyla sohbet etti. O gün hem hafta sonu olduğu için, hem de Güleçyüz’ün iştiraki sebebiyle oldukça yoğun geçti.

Güleçyüz o gün verdiği röportajda Şanlıurfa’da yapılan bu fuar hakkında şöyle söyledi: ‘’Yeni sezonla birlikte kitap fuarları başladı. Son yıllarda Yeni Asya Neşriyat olarak fuarlara önem veriyoruz ve katılmaya çalıyoruz. Risale-i Nurlar başta olmak üzere bütün Yeni Asya yayınlarına ulaşmak isteyen ve ulaşamayan kişilere bu vasıtayla ulaştırmaya çalışıyoruz. Yeni Asya fuarlara katılarak son dönemde Risale-i Nur’a karşı oluşturulan yasak kitap algısını ortadan kaldırıyor. Fuarlar çok faydalı ve güzel neticeler veriyor. Bizim Yeni Asya olarak asıl varlık sebebimiz başta Risale-i Nurlar olmak üzere, Kur’ân’ın hakikatlerini neşretmektir.”

Yeni Asya giren yere huzur ve mutluluk gireceğini ifade eden Güleçyüz, sadece Müslümanların değil, bütün insanların bu Kur’ânî reçetelere ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Gerçekten de Yeni Asya giren yere huzur ve mutluluk girdiğini orada fark ettik. Standın içinden bakınca insanlarda mutluluk ve huzur hali vardı. Yeni Asya Neşriyat’ın içerisinde barındırılmadığı fuarlar ise, geçmişte gördüğümüz örneklere bakılırsa, kaderin tokadıyla musîbetlere dûçar olmakta. (Bir fuara Yeni Asya dahil edilmemişti ve o fuarı sel basmıştı.)

Bir fuarda Risale-i Nur tanıtımı hakkıyla yapılmıyorsa gerçekten o fuarın ne ehemmiyeti vardı ki?

ALİ KEREM NE ALDI?

Şanlıurfa’daki fuara Diyarbakır’dan, Adıyaman’dan ve çeşitli illerden Yeni Asya okuyucuları da gelmişti. Diyarbakır’dan gelen ilkokul 3. sınıf öğrencisi Ali Kerem de bizden alış veriş yapan kardeşlerimizden biriydi. Ali Kerem’e fuar esnasında bir de Can Kardeş dergimizden hediye ettik. O da dayanamadı, kalem isteyip hemen bulmacalarını çözdü. Ayrıca Hayreddin Ekmen’in çizimiyle ‘’Peygamberimizin Hayatı’’ çizgi romanını çok beğendi ve bir tane aldı. Okumayı çok sevdiği anlaşılıyordu, çünkü alır almaz okumaya başladı.

Çocuklar için çok faydalı olacak yayınlarımız standımızda mevcuttu. İmanın altı şartını anlatan eserimiz fuar bitmeden tükenmişti. Ben amcamın çocuklarına hediye etmek üzere almak istemiştim, ama maalesef kalmamıştı. Ben de bir o kadar faydalı olabilecek, Demirhan Kadıoğlu’nun kaleminden ‘’Mahsun’’ hikaye kitabını, boyama kitaplarını ve değerler eğitimini anlatan ‘’Vız Vız Arı’’ setini hediye etmek üzere aldım.

Halit Rüzgar Ağabey’in de kitap aşkı gözümüze çarptı. Aldığı kitapları bir defa okumakla yetinmeyen Halit Ağabey, adeta kitabın hakkını verircesine tekrar tekrar okuduğu zamanlar bile oluyormuş bize anlattığı üzere. Bu fuarda da hemen hemen her gün yanımıza gelmişti. Kitapları sürekli inceledi ve aldı. Hatta o kadar kitap inceledi ki bazen aynı kitabı bilmeden iki defa aldığı bile oluyordu ki öyle durumlarda kendisine söylüyorduk. Çocuklarına, yeğenlerine, torunlarına bolca kitap aldı. Onun bu kitap aşkı bizleri de şevke getirmişti. Biz de fuarda çalışan arkadaşlarla beraber okumak üzere pek çok kitap aldık.

URFA YENİ ASYA’YA SAHİP ÇIKIYOR

Urfa okuyucularımız da, Yeni Asya’ya sahip çıktığını fiilleriyle gösteriyorlardı. Onlar da gerek cezaevi yardımları olsun, gerek hediye edilmek üzere dergi getirmeleri olsun, gerek de kendisinde olmasına rağmen hediye etmek üzere kitap satın almaları olsun, bu fiilleriyle takdire şayandı herkes.

Belediye’nin organize ettiği “Köy okullarına kitap yardımı’’ projesine biz de Yeni Asya olarak destek olmuştuk. Dergiler, küçük büyük Risale-i Nur’lar, kitaplar v.s. birçok eserin köylere ulaşmasına yardımcı olmaya çalıştık.

Ayrıca her yaşa uygun yayınlarımız ile tüm Urfa halkının çokça ziyaret ettiği bir stant olmuştu Yeni Asya standı. Haftasonu ailece gelen insanların ve hafta içi okullardaki öğrencilerin gelişi ile oluşan kalabalıktan Yeni Asya da nasibini alıyordu.

Tarihî bir fuar

Fuar sonunda satış ve pazarlama sorumlumuz Cesim Aydın, Urfa’da yapılan bu fuarın Anadolu’daki rekor satışımızın yapıldığı fuar olduğunun müjdesini bize verdi. Ve fuar sonunda şu açıklamalarda bulundu:

‘’Şanlıurfa’da tarihî bir fuar oldu. Okuyucularımızın ve Urfalı’ların büyük mü büyük ilgisine mazhar olduk. Gazetemizde de takip ettiğiniz üzere, ilginç olaylara da sahne oldu. STK’lardan öğrencilere, protokolden yayıncılara, 7’den 77’ye kadar herkes standımıza uğramadan geçmedi.’’

Yeni Asya Şanlıurfa Temsilcimiz Nihat Çiçek de, fuarda hiç beklemedikleri bir ilgiyle karşılaştıklarını dile getirerek, ‘’Yeni Asya Neşriyat tarafından Şanlıurfa’da Kitap Fuarı açılması talebi geldiğinde, önce bu işi yapabilir miyiz, yapamayız mı diye düşündük. Şanlıurfa’da kitap okuma oranı düşük olduğundan insanların kitaba bakışı değişmiş durumda. Fakat kitap fuarı açıldıktan sonra bu düşüncelerimizin yersiz olduğunu gördük. Şanlıurfalılar kitaba karşı ilgiliymiş, fuarda en çok ilginin Yeni Asya Neşriyat’a olduğunu görmek bizi mutlu etti. Eylül Fuarcılık ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir organizasyon yaptı. Stantta görev yapan gençlerimiz çok iyi çalıştı, bu da bizi mutlu etti. Fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu,

Stantta birlikte çalıştığımız arkadaşlarım Ahmet Emin Hocaoğlu ve Sedat Ağbaş da fuardaki ilgiden çok memnun olduklarını söylediler. Sedat Ağbaş ayrıca şunları ekledi, ‘’Fuar çok güzel. Çok fazla kişi bizi tebrik etti. Stand yerimiz çok güzel. Adeta bu fuarda Said Nursî de var dedirtiyor. Hizmet için çok fazla teşvik ediciydi. Çok fazla şevklendik. Diğer kitaplara ve standlara bakınca sadece fikir kitapları getiren grubun biz olduğunu gördük. Ve bizim kitaplarımızın insanlara birşeyler öğretmek için olduğunu, okuyanın çok fazla bilgi sahibi olabileceğini gördük.’’

10 gün boyunca kitap fuarı devam etti ve Risale-i Nur’a ve Yeni Asya’ya gönül vermiş gençler olarak biz de bu süre içerisinde standımızda hizmet etmeye çalıştık. Bize gerek dualarla manevî destek veren okuyucularımız, gerekse bizler için sipariş edilen yiyecek ve içeceklerin masraflarını karşılayan ağabeylerimiz ve özellikle bize ev yapımı kekler, kurabiyeler, börekler yapan ablalarımıza gönülden teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizi fuarda çalışmaya teşvik eden bu faaliyetleri için de onlara dua ediyoruz.

Fuar esnasında yardım eden ortaokullu kardeşlerimiz Enes Şiran, Abdurrahman Yetim ve Ahmet Ölçer’e de dualar ediyor, gelecekte Nur’lara bolca hizmet edebilmelerine Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyoruz.

Ayrıca fuarda bir gün de olsa bize yardım eden yedi yaşındaki kardeşimiz Cemile Hilal Yetim’in de, ‘’Keşke her gün okula gitmek zorunda olmasaydık da her gün buraya gelebilseydik. Bir gün bile olsa okula gitmeyip buraya geldiğim için çok mutluyum’’ sözleri şevkimizi arttırdı, bizi mutlu etti. Yine bize tecrübeleriyle yol gösteren ve stantta bize yardımcı olan Yeni Asya Neşriyat Satış ve Pazarlama Müdürü Cesim Aydın Ağabey’i de teşekkür ediyor, dualarımıza dahil ediyoruz.

Ve bu hizmeti organize eden Yeni Asya Neşriyat’a da her vakit dualar ediyor, şahs-ı manevînin bir parçası olan nice Nur Talebesinden de dualar bekliyoruz.

-SON-