Yeni Asya günlük bir lahika mektubudur

Hadiseleri Risale-i Nur’daki ölçüler ışığında yorumlamaya çalışan Yeni Asya, “günlük bir lâhika” olarak hizmet verme gayretinde. Yeni Asya’yı takip edenler günlük olayları ortak bir bakış açısıyla yorumlama imkânı buluyor.

50 YILLIK TAVİZSİZ ÇİZGİ YENİ ASYA DİZİ-3 KÜBRA ÖRNEK

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Yeni Asya, istikameti gösteriyor

Takdimin devam eden satırlarında, “Nurun birinci talebesi” Hulûsi Yahyagil’in Üstada arz ettiği bir cevabî mektubunda geçen “Dünyayı unutmak isteseniz, başka hiçbir sebep olmasa dahi, yalnız bu mübarek Sözler’le rabıta peyda eden insanların rica edecekleri izahatı vermek isteyecek ve cevapsız bırakmayacaksınız. (...) İhtiyaç da, hizmet de bitmemiştir” cümleleri aktarılıyor. İşte, eserlerin tamamlayıcı bir unsuru olarak kitaplaştırılmak suretiyle Külliyat’a dahil edilen lâhikaların başlıca yazılış gerekçeleri bunlar. Risale-i Nur’un imanî bahisleriyle eş zamanlı olarak yazılmaya başlanıp Üstadın vefatından önceki en son dersiyle nihayet bulan lâhikaları okumak, kişiye hizmetin inkişaf seyrinin safahatını öğretir; her an değişen olaylara değişmeyen ölçülerle isabetli teşhis koyma melekesi kazandırır; hizmetin ihlâs ve istikamet çizgisinde inkişafını netice verecek parametreleri verir. Nur Talebeleri, diğer eserler gibi lâhikaları da sürekli okuyarak, gelişen ve değişen hadiseleri onlardan aldıkları ölçülere göre değerlendirmeye devam ettiler. Buna ilâveten, özellikle mübarek günlerde, Nur hizmetindeki yeni ve müjdeli gelişmeleri anlatan mektuplar hazırlayıp mahallere göndermek suretiyle lâhika geleneğini devam ettirdiler. Hadiseleri Risale-i Nur’daki ölçüler ışığında yorumlamaya çalışan Yeni Asya da “günlük bir lâhika” olarak hizmet verme gayretinde. Yeni Asya’yı düzenli olarak takip eden camia mensupları günlük olayları ortak bakış açısıyla yorumlama imkânı buluyor; hem de Risale-i Nur’daki mesajların dış daireye ulaştırılmasına katkıda bulunmuş oluyor.

Kongrelerde Risale-i Nur ilanatları

Yeni Asya, Bediüzzaman’ı ve insanlığa deva olacak Risale-i Nur hakikatlerini yıl içinde düzenlediği mevlidler, kongreler, Bediüzzaman’ı anma programları gibi faaliyetlerle ilân etmeye çalışmaktadır. “Bu zamanda Nurlar’la hizmet-i imâniye, her tarafta ilânâtla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur” (Şuâlar, 443; Lem’alar, 323) hakikatinden yola çıkarak, zihinlerin karıştığı kargaşada “bu zamanda en geniş dâire-i zeminde” Nur Risaleleri’ndeki kudsî Kur’ânî dersi”ni nazara vermesi açısından fevkalâde ehemmiyetlidir.

Müslümanların, insanlığın mânen ve madden bunaltan ve bulandıran zulüm ve tahribatın yeryüzünden silinmesi, insanlığın ve İslâm dünyasının felâket ve helâketlerden kurtulup, mânevî ve hakîki bahar ve bayramlara zemin hazırlanması için Risale-i Nur hakikatlerinin anlatıldığı programlara fazlasıyla ihtiyaç var.

Ülkeyi ve İslâm âlemini kasıp kavuran terörün çâresi, bozulmuş cemiyet hayatının düzelmesi, topyekûn mânevî tahribatın tâmiri, içtimaiyâtın ve siyâsetin ıslâhıyla istikamet Bediüzzaman’ın model olarak gösterdiği Kur’ân tefsiri olan Nur Risaleleri’ndedir.

İşte bunun içindir ki, insanımızın dertlerine ve problemlerine Asr-ı Saadet modelinde şuur ve idrâkle devâlar ve çâreler getiren Kur’ân tefsiri Nur Risalelerindeki temel Kur’ânî tesbitlere dikkat çekmesi bakımından Mevlidler, Kongreler ve Bediüzzaman’ı anma programları gerçekleşiyor.

27 Mart 2018: Bu mesajlar bütün insanlığa

Günlük mektup gibi

Yeni Asya denildiğinde Risale-i Nur’un ve Nur Talebeleri’nin akla gelmesi, gazetemizin en önemli özelliklerinden biri. Bu çağrışım, Yeni Asya’nın, nev-i şahsına münhasır, orijinal ve mümtaz vasfını gözler önüne seriyor. Mehmet Kutlular’ın, Zübeyir Gündüzalp’ten naklettiği, “Yeni Asya bizim günlük lâhikamızdır” beyanı da aynı mânâyı dile getiriyor. Bilindiği gibi, lâhika, Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin talebelerine ve bazı talebelerinin de Üstada yazdığı mektuplara verilen isim. Barla’da Risale-i Nur’un ilk telifi ile başlayıp devam edegelen bu mektuplar, bilâhare Barla, Kastamonu ve Emirdağ Lâhikaları olarak kitaplaştırılırken, Denizli ve Afyon hapsi mektupları da Şuâlar’da neşredildi. Müstakil basılan lâhika eserlerinin başında, “Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin hizmetkârları Tahirî, Zübeyir, Hüsnü Bayram, Mustafa Sungur, Bayram” imzalarıyla konulan geniş ve açıklayıcı bir “takdim” yazısı bulunuyor. Bu takdimde lâhikaların önemi izah edilirken, Nur hizmetinin ve Kur’ân dersinin talim ve ifasında, Nur mesleğinin öğrenilmesinde ve hizmet devam ederken vâki olacak binler ahvâl ve hücuma maruz Nur Talebeleri’nin cereyanlar karşısında sebat, metanet ve ihlâsla hareketlerinde onlara yol gösterecek, Kur’ân hizmetinin devamında kolaylığa vesile olacak ikaz ve ihtarlara ihtiyacın elbette zarurî, kat’î ve bedihî olduğu ifade ediliyor.