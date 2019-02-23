"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Yeni Asya günlük bir lahika mektubudur

23 Şubat 2019, Cumartesi
Hadiseleri Risale-i Nur’daki ölçüler ışığında yorumlamaya çalışan Yeni Asya, “günlük bir lâhika” olarak hizmet verme gayretinde. Yeni Asya’yı takip edenler günlük olayları ortak bir bakış açısıyla yorumlama imkânı buluyor.

50 YILLIK TAVİZSİZ ÇİZGİ YENİ ASYA DİZİ-3 KÜBRA ÖRNEK

***

Yeni Asya, istikameti gösteriyor

Takdimin devam eden satırlarında, “Nurun birinci talebesi” Hulûsi Yahyagil’in Üstada arz ettiği bir cevabî mektubunda geçen “Dünyayı unutmak isteseniz, başka hiçbir sebep olmasa dahi, yalnız bu mübarek Sözler’le rabıta peyda eden insanların rica edecekleri izahatı vermek isteyecek ve cevapsız bırakmayacaksınız. (...) İhtiyaç da, hizmet de bitmemiştir” cümleleri aktarılıyor. İşte, eserlerin tamamlayıcı bir unsuru olarak kitaplaştırılmak suretiyle Külliyat’a dahil edilen lâhikaların başlıca yazılış gerekçeleri bunlar. Risale-i Nur’un imanî bahisleriyle eş zamanlı olarak yazılmaya başlanıp Üstadın vefatından önceki en son dersiyle nihayet bulan lâhikaları okumak, kişiye hizmetin inkişaf seyrinin safahatını öğretir; her an değişen olaylara değişmeyen ölçülerle isabetli teşhis koyma melekesi kazandırır; hizmetin ihlâs ve istikamet çizgisinde inkişafını netice verecek parametreleri verir. Nur Talebeleri, diğer eserler gibi lâhikaları da sürekli okuyarak, gelişen ve değişen hadiseleri onlardan aldıkları ölçülere göre değerlendirmeye devam ettiler. Buna ilâveten, özellikle mübarek günlerde, Nur hizmetindeki yeni ve müjdeli gelişmeleri anlatan mektuplar hazırlayıp mahallere göndermek suretiyle lâhika geleneğini devam ettirdiler. Hadiseleri Risale-i Nur’daki ölçüler ışığında yorumlamaya çalışan Yeni Asya da “günlük bir lâhika” olarak hizmet verme gayretinde. Yeni Asya’yı düzenli olarak takip eden camia mensupları günlük olayları ortak bakış açısıyla yorumlama imkânı buluyor; hem de Risale-i Nur’daki mesajların dış daireye ulaştırılmasına katkıda bulunmuş oluyor.

Kongrelerde Risale-i Nur ilanatları

Yeni Asya, Bediüzzaman’ı ve insanlığa deva olacak Risale-i Nur hakikatlerini yıl içinde düzenlediği mevlidler, kongreler, Bediüzzaman’ı anma programları gibi faaliyetlerle ilân etmeye çalışmaktadır. “Bu zamanda Nurlar’la hizmet-i imâniye, her tarafta ilânâtla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur” (Şuâlar, 443; Lem’alar, 323) hakikatinden yola çıkarak, zihinlerin karıştığı kargaşada “bu zamanda en geniş dâire-i zeminde” Nur Risaleleri’ndeki kudsî Kur’ânî dersi”ni nazara vermesi açısından fevkalâde ehemmiyetlidir. 

Müslümanların, insanlığın mânen ve madden bunaltan ve bulandıran zulüm ve tahribatın yeryüzünden silinmesi, insanlığın ve İslâm dünyasının felâket ve helâketlerden kurtulup, mânevî ve hakîki bahar ve bayramlara zemin hazırlanması için Risale-i Nur hakikatlerinin anlatıldığı programlara fazlasıyla ihtiyaç var.

Ülkeyi ve İslâm âlemini kasıp kavuran terörün çâresi, bozulmuş cemiyet hayatının düzelmesi, topyekûn mânevî tahribatın tâmiri, içtimaiyâtın ve siyâsetin ıslâhıyla istikamet Bediüzzaman’ın model olarak gösterdiği Kur’ân tefsiri olan Nur Risaleleri’ndedir. 

İşte bunun içindir ki, insanımızın dertlerine ve problemlerine Asr-ı Saadet modelinde şuur ve idrâkle devâlar ve çâreler getiren Kur’ân tefsiri Nur Risalelerindeki temel Kur’ânî tesbitlere dikkat çekmesi bakımından Mevlidler, Kongreler ve Bediüzzaman’ı anma programları gerçekleşiyor.

27 Mart 2018: Bu mesajlar bütün insanlığa

Günlük mektup gibi

Yeni Asya denildiğinde Risale-i Nur’un ve Nur Talebeleri’nin akla gelmesi, gazetemizin en önemli özelliklerinden biri. Bu çağrışım, Yeni Asya’nın, nev-i şahsına münhasır, orijinal ve mümtaz vasfını gözler önüne seriyor. Mehmet Kutlular’ın, Zübeyir Gündüzalp’ten naklettiği, “Yeni Asya bizim günlük lâhikamızdır” beyanı da aynı mânâyı dile getiriyor. Bilindiği gibi, lâhika, Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin talebelerine ve bazı talebelerinin de Üstada yazdığı mektuplara verilen isim. Barla’da Risale-i Nur’un ilk telifi ile başlayıp devam edegelen bu mektuplar, bilâhare Barla, Kastamonu ve Emirdağ Lâhikaları olarak kitaplaştırılırken, Denizli ve Afyon hapsi mektupları da Şuâlar’da neşredildi. Müstakil basılan lâhika eserlerinin başında, “Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin hizmetkârları Tahirî, Zübeyir, Hüsnü Bayram, Mustafa Sungur, Bayram” imzalarıyla konulan geniş ve açıklayıcı bir “takdim” yazısı bulunuyor. Bu takdimde lâhikaların önemi izah edilirken, Nur hizmetinin ve Kur’ân dersinin talim ve ifasında, Nur mesleğinin öğrenilmesinde ve hizmet devam ederken vâki olacak binler ahvâl ve hücuma maruz Nur Talebeleri’nin cereyanlar karşısında sebat, metanet ve ihlâsla hareketlerinde onlara yol gösterecek, Kur’ân hizmetinin devamında kolaylığa vesile olacak ikaz ve ihtarlara ihtiyacın elbette zarurî, kat’î ve bedihî olduğu ifade ediliyor. 

Etiketler: Risale-i Nur, Yeni Asya
Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Faize 117, yatırıma 63 milyar TL

    Sudan'da hükümet feshedildi, OHAL ilan edildi

    16 yıl sonra bir ilk

    Plastik poşet uygulamasında son durum?

    İsrail’e dur deyin

    756.5 milyar TL vergi

    Tutuklandı

    Gazze sınırında bir Filistinli çocuk daha şehit edildi

    Hoca Katliamı'nın kurbanları için anma töreni düzenlendi

    HSK 2019 yılı Ana Kararname Prensipleri'ni açıkladı

    Polatlı'daki patlamada yaralanan uzman çavuş şehit oldu

    #YeniAsya50Yaşında dünya gündeminde

    Ahmet Taşgetiren’in programına son verildi

    Halk, siyasetin baş aktörü olmalı

    Tuzağı DP ile aştık

    6-7 milyon konut yenilenmeli

    Demokrat Parti İzmir'de adaylarını belirledi

    BM'den Mısır'a idamları durdurun çağrısı

    Hazır gıdalar çocukların çene gelişimini olumsuz etkiliyor

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Aa, Demokrat diye bir parti mi var?
    Ahmet BATTAL

    Hem çukur, hem ambar!
    Yasemin YAŞAR

    Neden aileler dağılıyor?
    Sabahattin BOYACI

    Aman ha! Münafıklara dikkat!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasiye toplum sahip çıkmalı ki...
    Faruk ÇAKIR

    Barış istiyorsanız, adaleti sağlayın
    Süleyman KÖSMENE

    Günahlar, Cehenneme benziyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Faize 117, yatırıma 63 milyar TL
    Cevher İLHAN

    Barış ve çözüm “Adana mutâbakatı”nda

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.