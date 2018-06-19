1 ay içerisinde yaklaşık 10 bin 500 deprem gözlemlendi

ABD'nin Hawaii eyaletinde Kilauea Yanardağı'nın bulunduğu bölgede 24 saatte 453 sarsıntı yaşandığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kilauea Yanardağı bölgesinde son 24 saatte 453 depremin gözlemlendiğini açıkladı.

Açıklamada son bir ay içerisinde yaklaşık 10 bin 500 deprem gerçekleştiği kaydedildi.

Depremler nedeniyle Kilauea Yanardağı'ndaki patlamaların halen devam ettiği de belirtildi.

Hawaii'de geçen ay yaşanan 6,9 büyüklüğündeki deprem Kilauea Yanardağı'nı faaliyete geçirmişti. Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavlar şu ana kadar 600'den fazla evi kül etti.

Yanardağın faaliyete geçmesinin ardından 2 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nda 1983'ten bu yana patlamalar oluyor.

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Depremler Hakkında...

Üniversitenin Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta konuşan Prof. Dr. Ercan, depremin faydalı yönlerini de belirterek, "Her deprem bir atom santralinden daha fazla enerji üretir. Bu yerin altında şu anda beklemektedir. Depremler olmasa kömür yatakları olmaz. Mesela Düzce'nin bulunduğu yer birinci sınıf tarım alanı ve sulak bir kesimdir. Bunu yapan altından geçen kırıklardır. Deprem olmasa Marmara Denizi, Sapanca Gölü olmazdı. Depremler aslında Allah'ın sevdiği ülkelere bir bağışıdır. Olaya böyle bakmak lazım. Depremden ölmemek için eğitimin artması ve yoksulluğun kalkması gerekiyor"dedi.

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