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1 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

''1 dolarlık düğün'' internet fenomeni oldu

31 Ocak 2017, Salı 10:32
Kenya'da düğün masraflarını karşılayacak paraları olmayan genç çift, sadece 1 dolara mal olan nikah törenleriyle internet fenomeni oldu.

BBC'nin haberine göre, yaklaşık 300 doları bulan masrafları karşılayamadıkları için geçen sene düğünlerini iki kez ertelemek zorunda kalan Wilson ve Ann Mutura çifti, daha fazla beklememek için minimum harcamayla evlenmeye karar verdi.

Düğün törenlerine günlük kıyafetleriyle katılan çift, 1 doları yalnızca parlak çelik alyanslar için harcadı.

Çiftin resmi nikah işlemleri de başkaları tarafından karşılandı.

Nairobi News gazetesinin çiftin nikahıyla ilgili internetten yayınladığı habere yorum bırakan Jay Can-did, "Evlenmek için pahalı ve karmaşık düğün törenlerine ihtiyacımız olduğunu da kim söyledi?" ifadelerini kullandı.

Çiftin 1 dolarlık düğünü Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde de büyük yankı buldu.

Mutura çifti, sosyal medya kullanıcılarının övgülerinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek "Para, bizim gibi genç insanların evlenmesine mani olmamalı." dedi.

1 dolarlık nikahın sosyal medyada büyük yankı bulması üzerine bir turizm şirketi, çifte 5 günlük balayı turu hediye etti.

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“Dindar flört”

Dünyevîleşme, önce meşrûlaştırma ile başlayan bir süreçtir.

Kişinin temel dinamikleri, vicdanı insanı tutarken zamanla heva ve arzulara giydirilen kılıflar, meşrûlaştırma operasyonları yavaş yavaş vicdanları rahatlatmakta medenileşen (!) ve güya çağdaşlaşan dünyada normalleşmeler başlamakta ve dindar kesim de, bu sürece hemence ayak uydurmaktadır.

Tahrip kolay olduğundan, nefis ve haz eksenli hayatlara insan kolayca uyum sağlamakta ve ehl-i dünya ile pek derin bir mesafe olan aralık kolayca kapanıvermektedir. Zira zındıkların bütün mesaisi bunun üzerinedir. 

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http://www.yeniasya.com.tr/yasemin-yasar/dindar-flort_392740

“Dindar flört” (2)

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http://www.yeniasya.com.tr/yasemin-yasar/dindar-flort-2_393570

AA

Etiketler: kenya, düğün
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