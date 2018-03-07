10 Filistinli daha gözaltına alındı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'da gece düzenlenen operasyonlarda "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla 10 Filistinli gözaltına alındı.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hemen her gün evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Resmi verilere göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.
AA