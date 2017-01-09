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9 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

10 gün içinde 3 hapishanede isyan çıktı!

09 Ocak 2017, Pazartesi 12:07
Brezilya'da yıl başından bu yana üçüncü hapishane isyanında 4 kişi öldü.

Ülkenin kuzeyindeki Amazonas eyaletine bağlı Manaus kentindeki Raimundo Vidal Pessoa Cezaevi yetkilileri, hapishanede çıkan isyanda ölen mahkumlardan üçünün başının kesildiğini, birinin de çıkan yangında dumandan boğulduğunu açıkladı.

Vidal Pessoa Cezaevi'nin daha önce kapalı olduğu ancak aynı eyaletteki Anisio Jobim Cezaevi'nde geçen hafta çıkan isyan nedeniyle yeniden açıldığını söyleyen yetkililer, hapishanede durumun kontrol altına alındığını ifade etti.

Brezilya Adalet Bakanlığı da ayaklanmalarla mücadele edebilmeleri için Roraima ve Amazonas eyaletlerine takviye güvenlik gücü gönderileceğini ve para yardımı yapılacağını açıkladı.

Ayaklanmanın, hapishanedeki rakip uyuşturucu çetelerinin hesaplaşması sonucu çıktığı düşünülüyor.

Bu arada Amazonas'ta 2 Ocak'ta çıkan ayaklanmada 60'tan fazla mahkumun hayatını kaybettiği Anisio Jobim Cezaevi'nde üç tutuklunun daha cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Anisio Jobim Cezaevi'nde 17 saat süren ayaklanmada 87 mahkum da kargaşadan faydalanarak firar etmiş, bunlardan 40 kadarı yakalanmıştı. İsyan sonrası yapılan aramalarda hapishane duvarında bulunan bir delikten içeri silah sokulduğu anlaşılmış ve içeride ateşli silahlar ele geçirilmişti. Yetkililer, Brezilya'daki iki rakip uyuşturucu çetesinin, ülkedeki bazı hapishanelerin kontrolünü ele geçirmek için ayaklanma çıkardığını kaydetmişti.

Adalet Bakanlığı, cuma günü, ülkenin kuzeyindeki Roraima eyaletinin Monte Cristo Hapishanesi'nde çıkan ayaklanmada da en az 33 mahkumun öldüğünü açıklamıştı.

Yıl başından bu yana ülkenin iki ayrı eyaletindeki hapishanelerde çıkan üç ayaklanmada 100'ü aşkın tutuklu ölmüş oldu.

Brezilya tarihinin en kanlı ayaklanmasına sahne olan Sao Paulo'daki Carandiru hapishanesinde, 1992'de yaşanan kargaşa ve isyanı bastırmak isteyen güvenlik birimlerin yaptığı operasyonda 111 mahkum ölmüştü.

AA

Etiketler: brezilya, hapishane, isyan
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