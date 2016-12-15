Hazar Denizi'nde Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'ne (SOCAR) ait platformda meydana gelen kazada 10 işçi denize düşerek kayboldu.

SOCAR'dan yapılan açıklamada, sabaha karşı yerel saatle 05.00'te şiddetli rüzgar nedeniyle Hazar'daki platformlardan birinin yaklaşık 150 metrelik bölümünün çöktüğü bildirildi. SOCAR, Hazar Denizi’ndeki 3 sayılı petrol çıkarma biriminin 150 metrelik bölümü şiddetli fırtına sonucu denize uçtuğunu açıkladı. Kaza anında 5'i nöbette, 5'i de kulübede bulunan 10 çalışanın denize düşerek kaybolduğu belirtildi. Kaza yerine arama kurtarma ekiplerinin gönderildiği, olayla ilgili kamuoyuna ek bilgilerin verileceği kaydedildi. Kaybolan işçilerin bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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