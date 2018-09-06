10 milyon insan yardım bekliyor

İslam İşbirliği Teşkilâtı’nın (İİT), İslâm Kalkınma Bankası (İKB) aracılığıyla Çad Gölü bölgesindeki projelere 9 milyar dolarlık finansman sağlayacağı bildirildi.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yazılı açıklamasında, Çad Gölü bölgesinin istikrarı, güvenliği ve gelişiminin teşkilâtın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti. İİT’nin, İKB aracılığıyla Çad Gölü bölgesine 9 milyar dolarlık finansman sağlayacağını kaydeden el-Useymin, bu şekilde, Çad Gölü bölgesinde kuraklıkla mücadele etmeyi ve terör örgütü Boko Haram’ın saldırılarına karşı bölge halkının direnişini desteklemeyi hedeflediklerini ifade etti. Almanya’nın başşehri Berlin’de önceki gün, Çad Gölü Havzası’ndaki insanî krizin masaya yatırıldığı Çad Gölü Havzası İnsanî Yardım Konferansı düzenlenmişti. Birleşmiş Milletler (BM), Almanya, Nijerya ve Norveç’in ortaklaşa düzenlediği konferansa İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin adına teşkilâtın Brüksel’deki Daimî Gözlemcisi İsmet Cihan katılmıştı. Konferansta, Çad Gölü Havzası ülkeleri Çad, Kamerun, Nijerya ve Nijer’e Almanya 140 milyon avro, Norveç de 40 milyon avro ek yardım yapacağını açıklamıştı. AA

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