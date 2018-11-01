10 yılda 3 bin 750 âfet

Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’nun (IFRC) raporuna göre, dünyada son 10 yılda yaşanan tabiî felâketler yaklaşık 2 milyar kişiyi etkiledi.

DW’nin haberine göre geçen 10 yılda dünya genelinde 3 bin 750 tabiî felâket meydana geldi. IFRC tarafından önceki gün Cenevre’de açıklanan 2018 yılı dünya felaket raporunda, çocuk, kadın ve erkeklerin yüzde 95’inin hava şartları ile bağlantılı felâketlerin olumsuz etkisini yaşadığı belirtildi. IFRC Genel Sekreteri Elhadj As Sy, tabiî felâketler sonucu insanların sahip oldukları malları ve hatta her şeylerini kaybettiklerini, işsiz kaldıklarını ve insani yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtti. Raporda, 2008 ile 2017 yılları arasında toplam 700 binden fazla kişinin tabiî felâketler sonucu vefat ettiği belirtildi. Bu sayısının yarısını depremlerde ölenler oluşturuyor. *** Okumak için tıklayınız: Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi 'musibetler' için ne diyor?

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