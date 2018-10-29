106 yıl önce batmıştı: Yeni Titanik'in ilk seferi New York'a

İlk seferinde buzdağına çarparak batan döneminin en lüks yolcu gemisi Titanic'in aslına uygun olarak inşa edilecek kopyası Titanik 2'nin 2022'de sefere çıkacağı açıklandı.

Southampton'dan New York'a 1912 yılında ilk seferini gerçekleştirdiği sırada batan Titanic'in kopyası 'Titanic 2', 2022 yılında seferlerine başlayacağı duyuruldu. Avustralyalı iş adamı ve siyasetçi Clive Palmer tarafından 2012'de ortaya atılan proje, mali sorunlar nedeniyle proje askıya alınmıştı. Ancak Palmer, projeye yeniden başlanacağını açıkladı. 21. YÜZYIL TEKNOLOJİSİYLE DONATILACAK Palmer'ın sahibi olduğu Blue Star Line şirketi, Çin'de inşa edilecek 269 metre uzunluğundaki 10 katlı geminin 21'nci yüzyıl teknolojisiyle donatılacağını duyurdu. 2435 yolcu kapasiteli ve 835 kamaralı Blue Star Line'dan yapılan açıklamada, 2435 yolcu kapasiteli ve 835 kamaralı gemi, Titanic gibi İngiltere'nin Southampton limanıyla New York arasında sefer yapacağı belirtildi. Öte yandan Titanik 2'nin dünyayı da dolaşacağı aktarıldı. 500 Milyon Dolara Mal Olacak 500 milyon dolara (yaklaşık 2.8 milyar TL) mal olması beklenen geminin ilk seferini Dubai'den New York'a yapması bekleniyor. Titanic 2'nin, aslı gibi buhar kazanlı değil dizel elektrik motorlu olacağı açıklandı. 1912'deki kazada 1514 Kişi Ölmüştü İngiliz yolcu gemisi Titanic, 15 Nisan 1912'de Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde batmıştı. En büyük deniz kazalarından biri olarak tarihe geçen faciada 1514 kişi ölmüştü. Haber Merkezi

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