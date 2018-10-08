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8 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

11. kez ablukayı kırmayı denediler

08 Ekim 2018, Pazartesi 22:39
İsrail deniz kuvvetlerinin, Gazze ablukasını deniz yoluyla 11. kez kırma girişiminde bulunan Filistinlilere müdahalesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, 2006’dan bu yana uygulanan ablukayı kırmak amacıyla on birinci deniz eylemini düzenlemek üzere Gazze Şeridi'nin kuzey sahilinde toplanan ve denize açılan Filistinlilere mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Askerlerin ateş açması sonucu aralarında yaşlı bir kadının da bulunduğu 3 Filistinli yaralandı, onlarca kişi atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

Eyleme 20'den fazla teknenin üzerinde onlarca Filistinli katılmıştı.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 10 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı.

Filistinli eylemciler gözaltına alınmış, deniz araçlarına el konulmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

AA

Etiketler: filistin, gazze, israil zulmü
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