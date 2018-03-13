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13 MART 2018 SALI - YIL: 49

117 milyar dolarlık satışı engelledi: Gerekçe "ulusal güvenlik"

13 Mart 2018, Salı 09:59
ABD Başkanı Trump, ABD'li çip üreticisi Qualcomm'un Singapur merkezli Broadcom firmasınca satın alınmasını "ulusal güvenlik" gerekçesiyle engelledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li çip üreticisi Qualcomm'un Singapur merkezli Broadcom firması tarafından 117 milyar dolara satın alınmasını engelleyecek başkanlık kararını imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, iki firma arasındaki satış sürecini doğrudan ilgilendiren bir karar kamuoyu ile paylaşıldı.

Trump'tan "kanıtlarımız var" çıkışı

Buna göre Trump, "ulusal güvenlik" gerekçelerine atıf yaptığı başkanlık kararında söz konusu satışın uygun olmadığını vurguladı. Kararda Trump'ın, "Broadcom ve ortaklarının, ABD'nin ulusal güvenliğini zaafa uğratabilecek adımlar atabileceğine yönelik yeteri kadar sağlam kanıt bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Teknoloji tarihinin en büyük anlaşması olabilirdi

Gerçekleşmesi halinde teknoloji tarihinin en büyük anlaşması olacağı belirtilen sürecin önünü kapatan kararda, Qualcomm'un satışının "yasaklandığı" kaydedildi.

Karara itiraz eden Broadcom yöneticileri ise söz konusu anlaşmanın "ABD'nin ulusal güvenliğini herhangi bir şekilde tehdit etmediğini" savundu.

İlk olarak ABD'de kurulan ancak 2016 yılında Avago firmasına satılarak Singapur merkezli olarak yeniden yapılanan firma, Qualcomm'u satın alarak özellikle mobil teknolojiler ve çip üretimi alanında dünyanın en önemli oyuncuları arasında daha da üst sıralara tırmanmak istiyordu.

Hazine Bakanlığı da karşı çıkmıştı

ABD Hazine Bakanlığı 5 Mart'ta ilgili teknoloji firmalarına mektup göndererek özellikle 5G teknolojisiyle ilgili satış süreçlerinin ulusal güvenlik riski oluşturabileceği "uyarısında" bulunmuştu.

Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Aimen Mir, "Qualcomm, ABD için iyi tanınan ve güvenilen bir firma olmuştur. Qualcomm'un ABD hükümet kurumlarına yönelik tedarikinde herhangi bir kısıtlama veya duraksama olması, ulusal güvenliğimizi zaafa uğratabilir." yorumunu yapmıştı.

AA

Etiketler: trump
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