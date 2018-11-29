"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

12 bin kişiyi işten çıkaracak

29 Kasım 2018, Perşembe 18:46
Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer AG, yeniden yapılanma çerçevesinde yaklaşık 12 bin kişiyi işten çıkaracağını ve hayvan sağlığı bölümünü satacağını duyurdu.

Bayer AG’den yapılan açıklamaya göre, şirket küresel olarak yeniden yapılanma çerçevesinde yaklaşık 12 bin kişinin işine son vermeyi planlıyor. Alman şirket, hayvan sağlığı bölümünü satarak, ilaç, tüketici sağlığı ve bitki bilimine yoğunlaşacak.

Şirket 100 bin kişiye istihdam sağlıyor

Şirket, 2017 sonu itibarıyla dünyada yaklaşık 100 bin istihdam sağlarken, bunların 31 bin 620’si Almanya’da bulunuyor

Bayer AG, ABD’li tarım şirketi Monsanto'yu 63 milyar dolara satın almasıyla gündeme gelmişti.

Bayer'in piyasa değeri ağustostan bu yana 34 milyar dolar eridi

Satın almadan sonra, 'Roundup' adlı yabani ot ilacının üreticisi Monsanto firması, ilaç dolayısıyla bir bahçıvanın kansere yakalandığı gerekçesiyle bu yılın ağustos ayında 289 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti. İlaçla ilgili en az 9 bin dava açılırken Bayer, kansere yol açtığı iddialarını kabul etmeyerek karara itiraz etmişti.

Monsanto firmasının yüksek fiyat üzerinden alınmasından dolayı yatırımcıların şirket üzerindeki baskısı artıyordu. Bayer’in piyasa değerinden ağustostan bu yana 34 milyar dolar eridi.

AA

Etiketler: almanya, bayer
Okunma Sayısı: 256
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Reklâm ambargosu altındayız

    Bakanlıktan 'bekçilerin trafik cezası uyguladığı' iddiasına cevap geldi

    'ABD yaptırımlarının Rus ekonomisine etkisi nispeten küçük'

    TBMM Genel Kurulunda bu teklifler yasalaştı

    Trump, Putin ile yapacağı görüşmeyi iptal etti

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Ailenin çocuğa aşırı ilgi göstermesi medyadan daha zararlı

    İtalya hükümeti göç statüsünü zorlaştırdı

    Gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandılar...

    Kanada'dan flaş 'Kaşıkçı' yaptırım açıklaması

    Kimlik numaralı QR kodlu yeni tapular geliyor

    Yıldırım: Hiçbir devlet yüksek duvarlar örerek sorunlardan kurtulamaz

    'Suriye'de şiddeti engellemekte başarısız olduk'

    Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: BM'nin kararları kağıt üzerinde kalıyor

    'İİT ülkeleri sığınmacı krizinde en büyük yükü taşıyor'

    Ukrayna sıkıyönetimden Rus vatandaşların etkileneceğini açıkladı

    TUYUB Başkanı Önder Akdağ: Bu bir gıda terörüdür

    'Müslümanların karşılaştığı her türlü yanlışa karşı birlikte, kardeşçe mücadele etmeliyiz'

    Dışişleri Bakanlığından Astana toplantısı sonrası ilk açıklama

    Evsizlere kapılarını açtı: 153'ü arayarak bildirebilirsiniz!

    AB mevcut Brexit anlaşmasının 'tek seçenek' olduğunda ısrarcı

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İftira bumerang gibi geri döner
    Süleyman KÖSMENE

    İsteksiz kıldığımız namazların durumu nedir?
    Genel

    AYM: Tutuklu, ücretini verdiği yayını alabilir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Said YÜKSEKDAĞ

    Âhirete gidip de gelen mi var?
    Genel

    Öbür dünyaya daha iyi bir yolculuk
    Ahmet BATTAL

    Uçan karayolları müdürleri
    Mikail YAPRAK

    “Ey uykuda iken kendilerini ayık zannedenler!”
    H. Muharrem OKUR

    Medrese-i Yusufiye kitabı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.