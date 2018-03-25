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25 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

124 milyon insan açlığın pençesinde

25 Mart 2018, Pazar
BM, dünya genelinde çatışmaların yol açtığı açlık sebebiyle meydana gelen hastalıklar yüzünden ölme riskiyle karşı karşıya olanların sayısının son iki yılda yüzde 55 artarak 124 milyona ulaştığını bildirdi.

BM Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, “Dünya genelinde çatışmaların yolaçtığı açlık sebebiyle ortaya çıkan hastalıklar yüzünden ölme riskiyle karşı karşıya olanların sayısı son iki yılda yüzde 55 artarak 124 milyon kişiye ulaştı” dedi.

BM Güvenlik Konseyini çatışmalar ve savaşların sebep olduğu açlık konusunda video konferans yoluyla bilgilendiren Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, çatışmaların gıda güvensizliğine sebep olduğuna, bunun oluşturduğu istikrarsızlığın ise şiddeti tetiklediğine dikkati çekti. Bir sonraki öğünlerinin nereden geleceğini bilmeyen kronik açlık çeken 815 milyon kişinin yüzde 60’ının savaş bölgelerinde yaşadığını anlatan Beasley, “Dünya genelinde çatışmalardan kaynaklanan açlığın sebep olduğu hastalıklardan dolayı ölme riskiyle karşı karşıya olanların sayısı son iki yılda yüzde 55 artarak 124 milyona ulaştı” dedi.

Afrika’da büyük çaresizlik

Beasley, aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalmış 124 milyon kişiden yaklaşık 32 milyonunun Somali, Yemen, Güney Sudan ve geçen yıl kıtlık yaşanan Nijerya’nın kuzeydoğusunda yaşadığını ifade etti. Afrika’da Sahel bölgesi için de gıda güvensizliği konusunda uyarıda bulunan Beasley, Burkina Faso, Çad, Nijer, Mali and Moritanya’da aşırı derecede yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olanların oranının son beş yılda yüzde 30 arttığını söyledi.

Yetersiz beslenenlerin yüzde 80’i çocuk

 

BM İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock de kıtlık ve açlığın daha çok uzun süreli çatışmaların yaşandığı ülkelerde yoğunlaştığını, ancak bunun önlenebilir olduğunu söyledi. Savaşın taraflarının genelde ‘acımasızca’ su sistemleri, çiftlikler, pazar yerlerine zarar verdiğini ve kitlesel yerinden edilmelere sebep olduğunu belirten Lowcock, dünyada açlık çeken insanların üçte ikisinin çatışmaların yaşandığı bölgelerde yaşadığını ve yetersiz beslenen 490 milyon kişinin yüzde 80’ini çocukların oluşturduğunu kaydetti.

Nijerya’nın kuzeydoğusu ile Yemen ve Güney Sudan’ın önümüzdeki 6 ay boyunca hâlâ kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Lowcock, Etiyopya, Somali ve Kongo’da gıda güvensizliğinin endişe verici boyutta olduğunu ifade etti. 

AA

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