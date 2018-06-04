13 Filistinli daha gözaltına alındı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre İsrail askerleri Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 13 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında 60 yaşında eski bir siyasi mahkûmun da bulunduğu kaydedildi. İsrail güçleri dün gece de Batı Şeria'da 4 Filistinli genci gözaltına almıştı. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hemen her gün evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Filistin resmi kaynaklarına göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor. AA

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