13 yıl önce bombalanan caddede 'teröre karşı birlik' iftarı

Almanya'nın Köln kentinde aşırı sağcı NSU terör örgütünün 2004'te bombaladığı ve 22 kişinin yaralandığı Keup Caddesi'nde verilen iftara yaklaşık bin 500 kişi katıldı.

Almanya'nın Köln kentinde bundan tam 13 yıl önce 22 kişinin yaralandığı bombalı saldırının hedefi olan Keup Caddesi'nde iftar programına katılan Türk vatandaşları ve Almanlar terörün her türlüsüne karşı birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin ölümüne neden olan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün 9 Haziran 2004 tarihinde bombaladığı Keup Caddesi'nde iftar verildi.

"Küçük İstanbul" olarak da bilinen caddedeki saldırının 13'üncü yılında düzenlenen iftar için 480 metre uzunluğunda masalar kuruldu.

Cadde boyu uzanan masalarda, Türk vatandaşları ve Almanların yanı sıra başka milletlere ve çeşitli dinlere mensup toplam bin 500'e yakın kişinin katıldığı etkinlikte hep bir ağızdan dualar edilerek terörün her türlüsü lanetlendi.

NSU terör örgütü 2000-2007 yıllarında işlediği ırkçı cinayetlerin yanı sıra Keup Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyerek, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bu bölgede kitlesel ölüm gerçekleştirmek istemişti. NSU tarafından 9 Haziran 2004 tarihinde gerçekleştirilen çivili bomba saldırısında ölen olmamış ancak 5,5 kilogram ağırlığındaki bombayla etrafa saçılan yaklaşık 700 çivinin isabet etmesi sonucu 6'sı ağır 22 kişi yaralanmıştı.