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6 MART 2018 SALI - YIL: 49

132 yıl önce denize atılan şişe içinde mesaj bulundu...

06 Mart 2018, Salı 13:15
Batı Avustralya’daki bir kumsalda, Alman gemisi tarafından 132 yıl önce denize bırakılan şişe içinde mesaj bulundu.

Avustralya Yayın Kurumunun haberine göre, Alman gemisi tarafından 132 yıl önce denize bırakılan şişe mesajı, Batı Avustralya’nın başkenti Perth’in 180 kilometre kuzeyinde yer alan Wedge Adası kumsalında bulundu. 

Şimdiye kadar bulunan en eski şişe mesajı olarak bu alanda yeni bir rekor kırılırken, eski rekor denize bırakılmasından, 108 yıl, 3 ay, 18 gün sonra 1934 yılında Danimarka’da bulunan şişe mesajına aitti.

Dünyanın en eskisi olma özelliği taşıyan şişe mesajını, eşi ile birlikte kumsalda gezintiye çıkan Tonya Illman adlı Avustralyalı kadının tesadüfen bulduğu belirtildi.

Kumların arasında bulduğu şişeyi kitaplığını güzel göstereceği düşüncesi ile aldığını ancak içindeki mesajı sonradan fark ettiklerini ifade eden Illman, ‘‘Eve götürdük, kuruttuk ve açtığımızda Almanca basılmış bir form ile birlikte oldukça solmuş Almanca el yazısı gördük.’’ dedi.

Aynı yelkenliden atılan binlerce mesajdan biri

Şişe mesajının tarihi özellikler taşıdığı kanısına varan Illman, durumu netleştirmek üzere Batı Avustralya Müzesine başvurdu. Yapılan incelemelerin ardından şişe ve içindeki mesajın, 12 Haziran 1886'da Alman yelkenlisi Paula tarafından Hint Okyanusu’na bırakılan binlerce şişeden biri olduğu ortaya çıktı.

Alman Deniz Gözlemevi tarafından bölgede daha kolay ve hızlı deniz rotasını belirlemek amacıyla 69 yıl (1864-1933) süresince yapılan deneyde, içerisinde geminin ismi, kaptanı, tarihi, seyahat güzergahı, ayrıldığı liman gibi detayların bulunduğu formun konulduğu binlerce şişe denize atılmıştı. Formda şişeyi bulanların en kısa zamanda, Hamburg’daki gözlem evine ya da en yakındaki Alman konsolosluğuna ulaştırmaları isteniyordu.

Bugüne kadar bulunan 662 mesaj iade edildi ancak şişelerin akıbeti bilinmiyor.

Dünyanın en eski şişe mesajı 2 yıl boyunca Batı Avustralya Müzesinde sergilenecek.

AA

Etiketler: avustralya, şişe mesajı
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