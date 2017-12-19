''14'e 1 sayısı çok kıymetli bir şey''

Uzmanlar, BMGK'daki Kudüs tasarısının, 14'e karşı ABD'nin 1 oyuyla veto edilmesinin, ABD'nin yalnız olduğunu gösteren önemli bir resim niteliği taşıdığı görüşünde.

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının geri çekilmesi amacıyla dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulan tasarının, 14'e karşı ABD'nin 1 oyuyla veto edilmesinin, Trump yönetiminin tutumunun tüm dünya kamuoyunda ne kadar yanlış bulunduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Dün alınan kararın ABD'nin yalnız olduğunu gösteren önemli bir resim niteliği taşıdığını belirten uzmanlar, ABD'nin artık dünya barışına sorun üreten bir yerde durduğunu ifade etti.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BMGK'nin uluslararası güvenlik meselelerinde karar alınması sürecinde bağlayıcılığı nedeniyle en kritik nokta olduğuna dikkati çekti.

ABD'nin BMGK'de 14'e 1 ile tecrit edilmesinin çok önemli olduğunu dile getiren Güney, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Olağanüstü Zirvesi'nde alınan kararın da önem arz ettiğini ancak burada hem farklı ülkelerden katılımcıların hem de konseyin 5 daimi üyesinin dördünün bu kararı onaylamasının çok önem taşıdığını kaydetti.

"En önemlisi de bence Avrupa-Atlantik dünyasında da bir bölünmüşlük var. BMGK toplantısında bu ortaya çıktı." diyen Güney, ABD'nin en yakın müttefiki İngiltere'nin bile büyükelçiliğini taşımayacağını açıklamasına vurgu yaptı.

Güney, dün yapılan toplantının, ABD'nin Kudüs kararının uluslararası toplumda ne kadar yanlış bulunduğunu gösterdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bence Kudüs kararı negatif bir olay olarak ortaya çıktı ama Filistin adına olumlu bir atmosferin ortaya çıkmasına vesile oldu. Bu karar, Türkiye ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın diğer örgütlere başvurusunu hızlandırdı. Kudüs meselesi sadece Filistin’i değil tüm İslam dünyasını ilgilendiren bir husus. Yani en kıymetli noktalardan, kutsal mekanlardan birisi. Dolayısıyla Müslüman dünya için bu kadar önemli bir mekanın uluslararası toplum tarafından Güvenlik Konseyinde 14'e 1 kararıyla savunuluyor olması önemsendiğini ve ayrıca dünyanın diğer yarısının ABD'nin hukuksuz uygulamalarına karşı durduğunu gösteriyor. Bir anlamda da uluslararası kurullar nezdinde ve değişik platformlarda kovboyvari tavrını dengeliyor, dengeleyecek. Yani '14'e 1' sayısı çok kıymetli bir şey diye düşünüyorum."