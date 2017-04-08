140 kişiyi öldürüp elektrik direklerine astılar

IŞİD, Irak'ın Musul kentinden kaçmaya çalışan 140 sivili öldürdü.

Rudaw'ın haberine göre IŞİD mensupları, kontrol ettikleri bölgelerde bulunan söz konusu sivilleri, kaçmaya çalıştıkları sırada yakalayarak öldürdü.

CESETLERİ DİREKLERE ASTILAR

Sivillerin pazartesi ve salı günleri Musul'un batı yakasından Irak güvenlik güçlerinin bulunduğu yerlere kaçmaya çalıştığı belirtildi. Öldürülen sivillerin cesetlerinin bir kısmının Musul'un batı yakasında yer alan İslah Zirai ve Tenek bölgelerindeki elektrik direklerine asılı halde, diğer bir kısmının ise çatışma hattı yakınlarında bulunduğu kaydedildi.

600 BİN SİVİL MAHSUR KALDI

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Musul'un batı yakasındaki eski yerleşim merkezinde yaklaşık 600 bin sivil mahsur kalmış durumda. Bu siviller, IŞİD'in öldürme tehdidinden dolayı evlerini terkedip güvenli bölgelere geçemiyor.

Irak ordusuna bağlı güvenlik güçleri, 24 Ocak'ta uluslararası koalisyon güçlerinin desteğiyle kentin doğu yakasında kontrolü sağlamıştı.