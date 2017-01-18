15 milyon avroluk pırlanta çalındı

​Fransa’nın güneyindeki turistik Cannes kentinde, bir kuyumcudan öğle vakti 15 milyon avro değerinde 26 parçadan oluşan pırlanta mücevher seti çalındı.

BFM kanalı, öğle saatlerinde Harry Winston isimli kuyumcu mağazasına, bir müşteri gibi giren soyguncunun, çantasından çıkardığı otomatik silah ve el bombası tehdidiyle soygunu gerçekleştirdikten sonra kayıplara karıştığını duyurdu. Fransız polisi, Cannes’ın merkezindeki festival sarayına oldukça yakın bir yerde gerçekleştirilen soygun sonrası şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. AA

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