16 eyaletten Trump'a karşı kınama geldi

ABD'de çok kritik bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. İçlerinde Kaliforniya, Pensilvanya ve New York'un da bulunduğu 16 eyaletin başsavcıları, ABD Başkanı Trump'ın vize yasağına karşı ortak bir kınama yayımladı.

ABD ve dünyanın gündemine oturan Trump'ın bazı Müslüman ülkelere uyguladığı vize yasağına büyük bir tepki de kendi ülkesinden geldi. 16 eyaletin başsavcıları Trump'a karşı ortak bir kınama metni yayımlayarak yasağı eleştirdi.

Kınama metninde, 'Yaratılan bu kaotik ortamda mümkün olan en az sayıda insanın zarar görmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz' ifadeleri kullanıldı. Metinde ayrıca, 'inanç özgürlüğü ABD'nin sarsılmaz prensiplerinden biridir ve hiçbir başkan bu gerçeği değiştiremez' denildi.

Açıklamaya katılan eyaletler

Kınama metninde imzası olan eyaletler ise; Kaliforniya, New York, Pensilvanya, Vaşington, Massachusetts, Virginia, Oregon, District of Columbia, Connecticut, Illinois, New Mexico, Maryland, Vermont, Hawaii, Maine, Iowa.

Dikkat çeken detay

Bu eyaletler arasında Iowa ve Pensilvanya, ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçiler tarafından kazanılmıştı.