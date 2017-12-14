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16 Filistinli daha yaralandı; İsrail'in hukuksuz gözaltıları devam ediyor!

14 Aralık 2017, Perşembe 21:50
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 16 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah, Tulkerem, El-Halil ve Nablus kentleri bugün bir kez daha Filistinlilerin, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto amacıyla düzenlediği gösterilere sahne oldu. 

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin gösterilere müdahalesinde 11 kişi plastik mermi ve diğer sebeplerle yaralandı. Açıklamada 59 Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'de 5 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 5 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 5 kişinin gerçek mermiyle yaralandığını, 20 kişinin gazdan etkilendiğini belirtti.

Yaralıların Gazze'deki çeşitli hastanelere kaldırıldığını kaydeden Kudra, yaralılar arasında hayati tehlikesi bulunan kimsenin olmadığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında düzenlenen gösterilere, İsrail güçlerinin müdahalelerinde yüzlerce Filistinli yaralandı. 

Trump, 6 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyinin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

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Kudüs'teki gösteride 6 Filistinli'ye daha gözaltı

İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto eden bir grup Filistinliye fiziksel müdahalede bulunarak, biri gazeteci 6 kişiyi gözaltına aldı.

Filistinli bir grup, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin ana kapılarından Şam Kapısı'nda ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını protesto etti. İsrail askerleri, Filistinli gruba müdahalesinde aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, "illegal gösteri düzenleyenlere" müdahale edildiği ve burada 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail polisinin Eski Şehir çevresinde devriye dolaştığı, duruma göre hareket edeceği kaydedildi.

Öte yandan İsrail polisi ile Filistinliler arasında yaşanan arbede de birkaç Filistinli hafif yaralandı.

Şam Kapısı'nın çevresine barikat kuran İsrail polisi, alana gazetecilerin girişine izin vermezken Eski Şehir bölgesine geçmek isteyenlere de kimlik kontrolünün ardından izin verdi. 

 

AA

Etiketler: filistin, kudüs, gözaltı
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