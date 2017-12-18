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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi için 'gözaltı süresi uzatılsın' talebi

18 Aralık 2017, Pazartesi 19:00
İsrailli savcının, çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla adeta Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi’nin bugün görülen duruşmasında gözaltı süresinin uzatılması talebinde bulunduğu bildirildi.

Cuneydi'nin avukatı Farah Debabse, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Ramallah kenti yakınlarındaki Ofer Askeri Cezaevi'nde görülen dava sonrası konuştu.

"İsrailli savcı süreci oyalıyor"

Avukat Debabse, bugün görülen duruşmada İsrailli askeri savcının süreci "oyaladığını" belirterek, savcının ayrıca Cuneydi’nin gözaltı süresinin "bir kez daha uzatılması" talebinde bulunduğunu ifade etti.

Savcının, Cuneydi ile ilgili hazırladığı iddianamede suçlamak için elinde somut bir delilinin bulunmadığına dikkati çeken avukat Debabse, İsrail mahkemesinin, savcının talebine şu ana kadar bir yanıt vermediğini söyledi.

Debabse, Cuneydi’nin serbest bırakılması için yarın bir kez daha mahkemeye taleplerini sunacaklarını sözlerine ekledi.

Filistinli Cuneydi, 7 Aralık’ta işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. 

AA

Etiketler: filistin, israil zulmü
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  • Ali Tam

    18.12.2017 21:46:26

    Israil askerlerinin ne kadar alcak ne kadar korkak oldugunun delilini hatirlatma hafizalarda tutma yönünden MUHTESEM BIR DELIL bu görüntü. Bilindigi gibi 6 Gün savasi icin Israil askerlerinde yürek olmadigindan basta Fransa-Belcika-Hollanda ve bütün dünyadan kiralik katil askerler getirtilmisti aylik 2000 ila 4000 Dolar maasla.. Bunlardan Hollandali bir kiralik katille 40 sene sonra ben bizzat konustum. Para icin yapiyordum parayi araplar verseydi Israillileri öldürürdüm dedi.

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