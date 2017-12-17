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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

16 yaşındaki Fevzi el-Cüneydi o anları anlattı...

17 Aralık 2017, Pazar 09:30
Filistinli Mahkumlar Derneği, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Batı Şeria'da talimatı protesto eden ve çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla adeta Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Fevzi el-Cüneydi'nin insanlık dışı muamelelere maruz kaldığı belirtildi.

Dernekten yapılan açıklamada, İsrail Ofer hapishanesinde Cüneydi'yi ziyaret eden avukat Memun el-Haşim, gözaltına alınma sürecindeki detayları kendisinden dinledi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen, Cüneydi 7 Aralık'ta çatışmaların yaşandığı Tuffah Caddesinden akrabalarını ziyarete giderken İsrail askerleri tarafından darp edilerek gözaltına alındığını ifade etti.

"İşkenceden duyduğu acı sebebiyle kendinden geçecek bir duruma geldi"

Ellerinin askerler tarafından plastik kelepçeyle bağlandığını söyleyen Cüneydi, gözlerinin kapatıldığını ve çıplak ayakla konteyner bölgesine götürüldüğünü, yolda hakarete ve darba maruz kaldığını, ayrıca ayakkabısını istediğinde askerler tarafından daha fazla dövüldüğünü aktardı.

Cüneydi, askerlerin kendisini bir odaya kapattığını, ayağına soğuk su dökerek üzerine botlarıyla çıkarak çiğnediklerini, söz konusu bu işkenceden duyduğu acı sebebiyle kendinden geçecek bir duruma geldiğini söyledi.

Vücudundaki darp izleri ve sağlık durumunun kötü olması sebebiyle Atsiyon Cezaevi İdaresinin kendisini kabul etmediğini aktaran Cüneydi, bunun üzerine hastaneye götürüldüğünü daha sonra da Ofer hapishanesine getirildiğini belirtti.

Avukat Haşim ise Cüneydi'nin sorgulama için kelepçelendiğini, ailesini aramasına ve avukatının sorgulamada hazır bulunmasına izin verilmediğini ayrıca ifadesinin tercüme edilmeden İbranice olarak imzalanmaya zorlandığına dikkati çekti.

AA

Etiketler: filistin, israil zulmü, siyonizm
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  • Ali Tam

    17.12.2017 11:50:18

    Israil Askerleri kadar korkak yüreksiz asker yoktur. Mavi Marmara'da gördük korkudan altina yapan askeri. Imanlari nasilsa kalpleri de öyle müstehzi kaypak kahpe. YAHUDILER TÜM KREDILERINI TÜKETMEK ÜZERELER, ONLARA KARSI MERHAMET DUYGUMUZ KALMADI. Iki Manga askerle ancak bir Filistinli cesur gence hakim olabiliyorlar. Namert Israil askerleri.

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