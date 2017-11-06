18 milyar dolarlık tahtı sallanıyor

Suudi Arabistan’da Yolsuzlukla Mücadele Komitesi ünlü milyarder Prens Velid bin Talal’ı da tutukladı. Dünyanın en zengin 45'inci insanı prensin varlıkları tehlikede.

Suudi Arabistan’da pazar akşamı ani bir kararla “yolsuzluk davaları” çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve ünlü milyarder Prens El-Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve işadamı gözaltına alındı.

Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın başkanlığındaki komite kraliyet mensupları da dahil olmak üzere yolsuzluk soruşturması kapsamında seyahat yasağı, tutuklama ve mal varlıklarını dondurma yetkisine sahip. Türkiye'nin de yakından tanıdığı ve son tatilini Bodrum’da yapan El- Velid bin Talal’ın tutuklanması ise dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Dünyanın birçok önemli markalarında ortaklıkları bulunan El-Velid Bin Talal dünyanın en önemli yatırımcılarından biri olarak biliniyor. 18 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin 45’inci insanı olan prensin tutuklanması ile birlikte tüm mal varlığına da el konduğu ifade ediliyor.

EL-VELİD’İN ORTAKLARI ENDİŞE İÇERİSİNDE

El-Velid bin Talal’ın servetine el konulması ise prensin yabancı iş ortakları arasında endişelere neden oldu. Diğer yandan ülkede yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle en son 17 prensin yanı sıra eski ve yeni dönemde bakan ve bakan yardımcılığı görevlerinde bulunan 38 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca gözaltı dalgasının MBC Medya Grubu’nun sahibi iş adamı Velid el-İbrahim, ART Medya Grubu’nun sahibi işadamı Salih Kamil, Bin Ladin Grubu Başkanı Bekr bin Ladin ile işadamı Muhammed elAmudi’yi de kapsadığı ifade edildi.

Kraliyet kararnamesinde, komisyonun “bazı kişilerin istismara eğilimi nedeniyle, kişisel çıkarlarını kamu çıkarının üzerinde tuttuğu ve kamu fonlarının içini boşalttığı” için kurulduğu ve “yolsuzluğun her seviyede takip edileceği ve bununla mücadele edileceği” ifade edildi. Tutuklananların ülkede para aklamaktan 15 yıl hapis ve 1.8 milyon dolar para cezası istemiyle yargılanabileceği belirtildi. Cidde’de ise güvenlik güçleri özel jetleri gözaltına alarak havayolu ile olası kaçışları engellemeye çalışıyor.

SALMAN: KALKINMAMIZ ENGELLENİYOR

Pazar günü yaşanan üst düzey tutuklamaların ardından şimdi gözler Kral Salman bin Abdulaziz ve oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Salman’a çevrildi. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden olan Suudi Arabistan’da herhangi bir çatışmanın olmayacağı yönünde ciddi endişeler bulunuyor. Kral Salman, yeni yolsuzlukla mücadele kampanyasını Suudi Haberleşme Bakanlığı’ndan yapılan basın açıklamasında, “Son yıllarda Krallık’ta kalkınma çabalarını engelleyen önemli bir sorunun üstesinden gelmek için aktif bir reform hareketi” olarak değerlendirdi.

"KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ"

Öte yandan, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cadan, Savunma Bakanı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında oluşturulan Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Komisyonu ve alınan kararların ülkedeki yatırım ortamını koruyacağını belirtti. Cadan, yaptığı yazılı açıklamada, Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Komisyonu’nun devletin haklarını ve kamu malını güvence altına alacağı ve böylelikle sürdürülebilir ulusal kalkınma programlarının güçleneceği, yolsuzlukla mücadelede benimsenen reform yöntemine de katkı sağlayacağını ifade etti.

Candan, “Devlet, yerel veya küresel iş standartlarının ihlaline müsamaha göstermemeye devam ediyor. Kayırmacılık ve iltimaslardan uzak, liyakat ve başarıya dayanan şeffaf ve adil bir yatırım ortamı sağlamak için kim olursa olsun yatırımcılara imtiyaz tanınmayacak.” Kraliyet kararnamesi gereğince hafta sonu kurulduğu ilan edilen Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Komisyonu, tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmak ile yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman’ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti. Ülkede yaşanan olaylar ilk etapta yolsuzlukla mücadele gibi görünse de uzmanlar yaşananların büyük ölçüde siyasi olduğu konusunda hem fikir. Yabancı yatırımcılar çekişmelerin uzun sürmesinden endişeli.