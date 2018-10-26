18 şüphelinin iadesi istendi

Kaşıkçı soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 18 şüphelinin iadesi için ilgili ülkeye iletilmek üzere talepname hazırladı.

'Cesedini istiyoruz' İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 18 şüphelinin iadesine ilişkin talepname, Adalet Bakanlığınca Suudi Arabistan'a iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderildi. AA

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