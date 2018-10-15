1891'den bu yana görülmemiş yağış: Fransa'da ölü sayısı artıyor!

Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesinde şiddetli yağışlar ve su baskınları nedeniyle 13 kişinin öldüğü, bir kişinin kaybolduğu bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yağışlar nedeniyle şimdiye kadar 13 kişinin öldüğü, 5 kişinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Başbakan ve geçici İçişleri Bakanı Edouard Philippe'in bölgede incelemelerde bulunacağı ifade edilen açıklamada, ilk belirlemelere göre, bölgede yaklaşık 10 bin haneye elektrik verilemediği kaydedildi.

Resmi rakamlara göre, Trebes kentinde dokuz kişi, Villegailhenc'de iki kişi, Villardonnel ve Villalier kentlerinde de iki kişi öldü, bir kişi kayboldu. Açıklamada, mahsur kalan vatandaşları tespit etmek için 5 helikopterin sürekli gözetleme turları attığı, itfaiye, jandarma ve askerlerin de kurtarma ve tahliye işlemleri için seferber edildiği belirtildi.

Yaklaşık 20 kentte etkili olan su baskını ve sel nedeniyle kırmızı alarm verildi. Bin kişinin yaşadığı Pezens kentinin, yakınlardaki bir barajın taşma riski nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.

Aude Valiliğince yapılan açıklamada, bölgedeki çok sayıda ev ve iş yerinde su seviyesinin 1,5 metrenin üzerine çıktığı aktarıldı.

Narbonne ve Carcassonne kentleri arasındaki tren seferlerinin iptal edildiği, bölgedeki çok sayıda köy ve küçük yerleşim biriminin tahliye edildiği, buradaki vatandaşların spor salonları ve belediyelere ait binalara yerleştirildiği belirtildi.

Bölgede eğitime ara verildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan trafiğe çıkmamaları ve evlerinde kalmaları istendi.

Şiddetli yağış ve selden etkilenen çok sayıdaki köprünün de kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Uzmanlar, bölgede 1891'den bu yana bu kadar şiddetli yağış görülmediği bilgisini verdi.