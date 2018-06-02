1980'de Afganistan'da vurulan SSCB pilotunun yaşadığı öğrenildi

Afganistan Savaşı'na katılmak üzere 1980'li yıllarda bu ülkeye giden ancak ülkesine dönemeyen 15 bin Sovyet askerinden birinin yaşadığı ortaya çıktı.

Rusya Paraşütçüler Birliği yetkilisi SSCB askeri Tümgeneral Valeriy Vostrotin, 1980'li yıllarda Afganistan'da vurulan ve kendisinden haber alınamayan bir Sovyet pilotun hayatta olduğunu belirtti.

Vostrotin, gizlilik gerekçesiyle adını açıklamadığı Sovyet pilotun ülkesine dönmek istediğini ve bunun için mali, idari ve diplomatik yardıma ihtiyaç olduğunu kaydetti.

'ŞU AN PAKİSTAN'DA OLABİLİR'

Sovyet pilotun uçağının 1987'de vurulduğunu ve şu anda Pakistan topraklarında bulunabileceğini söyledi.

Kaynak, "1987 yılında vuruldu. En az 60 yaşında olduğunu düşünüyorum. Şu anda Pakistan'da bulunabilir, zira Sovyet askeri esirlerinin kampları Pakistan'daydı. Uçak Afganistan hava sahasında vuruldu ve pilotu büyük ihtimalle Pakistan'a götürdüler" dedi.

'HER TÜRLÜ YARDIMI SUNMAYA HAZIRIZ'

Rusya Gaziler Birliği lideri ve Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, Sovyet pilota ülkesine dönmesi için her türlü yardımı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Sovyet yönetimi, 12 Aralık 1979 tarihinde, Afganistan'a ordu gönderme kararı aldı. Bu savaşta yaklaşık 650 bin Sovyet vatandaşı yer aldı. 200 binden fazla kişi, askeri ve diğer hizmetlerinden dolayı nişan ve madalyalar aldı. 86 kişi, Sovyetler Birliği Kahramanı unvanına layık görüldü, aralarından 28'i bu unvanı öldükten sonra aldı. 15 bin Sovyet er ve subay savaştan dönemedi.

Açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre 1979-1989 yılları arasında Afganistan'da SSCB'ye ait 125 savaş uçağı vuruldu.