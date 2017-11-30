1990'dan bu yana ilk kez gözlemlendi

Antartika buz sahanlığından 350 metre uzunluğunda bir buzul parçası koptu.

280 metre genişliğinde olan buz dağı şu anda Şili’de turistlerden büyük ilgi gören Gri Buzul’un batı yakasından koptu.

Euronews’e bilgi veren iklim bilimciler bu kopmanın şaşırtıcı olmadığını ve Gri Buzul’un uzun süredir küçülmekte olduğunu aktardı.

Fakat 1990’dan bu yana bu kadar büyük bir buzul parçasının kopmadığını belirtildi.

Torres Del Paine parkı yöneticisi Michael Arcos “Gri Buzul’un geri çekilişi çoktandır devam eden bir süreç ve son yıllarda iklim değişikliğinin etkileriyle bu geri çekilme ve erime hızlandı. Daha önce de buz sahanlığından buna benzer buzullar kopmuştu” dedi.

Buz dağının gemilere zarar verme ihtimalinin olduğu belirtiliyor.

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BM'den dünyaya acil ve önemli çağrı

Bilim adamlarından dünyaya 'kritik eşik' uyarısı

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'Karbon ayak izi' nedir ve Bediüzzaman Said Nursî’nin 'ayak izi' ne kadardır?

Bugün insanların tüketimleri oranında çevreye verdiği zararlar ölçülerek karbon ve ekolojik ayak izleri numaralandırılmaktadır.

‘Karbon ayak izi’ bir kişinin bir yılda tabiata salınmasına vesile olduğu karbondioksit miktarını ifade etmektedir. Karbonla ilgili olarak yiyecekler, giyecekler seyahatler, özel araçlar, uçak yolculukları, toplu taşım, doğal gaz, petrol ve kömür tüketimleri gibi bölümler ölçü alınmaktadır.

Ekolojik ayak izi ise, bir kimsenin tükettiği tabii kaynakların yeniden üretilmesi için ihtiyaç duyulan kara ve deniz sahasının ölçülmesidir ekolojik ayak izi.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/karbon-ayak-izi-nedir-ve-bediuzzaman-said-nursi-nin-ayak-izi-ne-kadardir_371170

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Konuyla ilgili haberler:

WMO'dan endişelendiren kritik rapor!

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/wmo-dan-endiselendiren-kritik-rapor_415295

Küresel ısınma tehdidi büyüyor

Son zamanların üzerinde en sık konuşulan konularından birisi de küresel ısınma. Dünyanın tehdit altında olduğunu belirten uzmanlar “küresel ısınma ruh sağlığımızı da bozuyor” dedi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/kuresel-isinma-tehdidi-buyuyor_408498

'Karbon ayak izi' nedir ve Bediüzzaman Said Nursî’nin 'ayak izi' ne kadardır?

Bugün insanların tüketimleri oranında çevreye verdiği zararlar ölçülerek karbon ve ekolojik ayak izleri numaralandırılmaktadır.

‘Karbon ayak izi’ bir kişinin bir yılda tabiata salınmasına vesile olduğu karbondioksit miktarını ifade etmektedir. Karbonla ilgili olarak yiyecekler, giyecekler seyahatler, özel araçlar, uçak yolculukları, toplu taşım, doğal gaz, petrol ve kömür tüketimleri gibi bölümler ölçü alınmaktadır.

Ekolojik ayak izi ise, bir kimsenin tükettiği tabii kaynakların yeniden üretilmesi için ihtiyaç duyulan kara ve deniz sahasının ölçülmesidir ekolojik ayak izi.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/karbon-ayak-izi-nedir-ve-bediuzzaman-said-nursi-nin-ayak-izi-ne-kadardir_371170