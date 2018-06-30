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30 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

''1MDB'' yolsuzluk soruşturması: 900'den fazla banka hesabı donduruldu

30 Haziran 2018, Cumartesi 21:51
Ülkede "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" yolsuzluk soruşturması kapsamında 900'den fazla banka hesabı donduruldu.

Malezya'da, eski Başbakan Necip Rezak'ın daha önce genel başkanlığını yaptığı Birleşik Malay Ulusal Partisi (UMNO) üyeleri başta olmak üzere 900'den fazla kişinin banka hesabı donduruldu.

"Free Malaysia Today" gazetesinde yer alan habere göre, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC), Necip'in de adının geçtiği "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" yolsuzluk soruşturması kapsamında, ülkenin en büyük siyasi partisi UMNO'nun üyeleri başta olmak üzere 900'den fazla kişiye ait banka hesaplarının dondurulmasına karar verdi.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, alınan kararın yapılması gereken bir işlem olduğunu belirterek, "UMNO'nun sahip olduğu yüz milyonlarca doların nereden geldiğini bilmemiz gerekiyor. Eğer bu paralar 1MDB adlı yatırım şirketinden geliyorsa, bu paraların devlete geri dönmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahathir, banka hesaplarının dondurulma süresinin MACC'in çalışmalarına bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

Maliye Bakanı Lim Guan Eng, daha önce yaptığı açıklamada, Necip'in de adının geçtiği "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" yolsuzluk soruşturmasına karışan tüm birey ve siyasi partilerle ilgili gerekenin yapılacağını ifade etmişti.

Bağımsızlığını ilan ettiği 1957'den bu yana ülkeyi yöneten UMNO'nun eski Genel Başkanı Necip, geçen ay yapılan seçimleri kaybetmişti.

Ülke tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturması olarak nitelendirilen 1MDB'de adı geçen Necip'in evlerinde arama yapılmış, ele geçirilen nakit para, mücevher ve lüks çantaların değerinin, 224 ila 273 milyon dolar olduğu açıklanmıştı.

1MDB yolsuzluk suçlamaları

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların, Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in geçen ay yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar açılmıştı.

AA

Etiketler: malezya, yolsuzluk, soruşturma
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