2 Filistinli daha şehit oldu...

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik topçu ateşinde 2 Filistinli şehit düştü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin top atışı sonucu ağır yaralanan Hüseyin Semir el-Ammur (25) ve Abdulhalim Abdulkerim el-Naka'nın (28) kaldırıldıkları hastanede şehit olduğunu belirtti. İsrail merkezli Haaretz gazetesi ise İsrail ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberinde, Han Yunus kentinde Hamas'a ait bir yere top ateşi açıldığını ileri sürdü. İsrail savaş uçakları dün akşam Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına yönelik hava saldırısı gerçekleştirmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Gazze Şeridi'nde 30 Mart Toprak Gününden beri "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında devam eden barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açması sonucu 110'dan fazla Filistinli şehit olmuş, binlercesi yaralanmıştı. AA

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