"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

''2 milyar Müslümana meydan okuyor''

11 Haziran 2017, Pazar 12:00
1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Salah, "İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa'yı tanımıyor. Müslümanların orada hakları olduğuna inanmıyor, 2 milyar nüfuslu İslam alemine meydan okuyor." dedi.

1948 Filistin İslami Hareketi Lideri ve dünya Müslümanlarınca 'Mescid-i Aksa'nın Muhafızı' olarak anılan Şeyh Raid Salah, evinde kabul ettiği bir grup Türk gazeteciye açıklamalarda bulundu. 

Bir cuma hutbesinde verdiği vaazdan ötürü "şiddeti teşvik ettiği" gerekçesiyle İsrail mahkemesi tarafından 18 Nisan 2016'da 9 ay hapis cezasına çarptırılan ve mayıs ayında tutuklanıp tek kişilik hücreye kapatılan, cezasını çektikten sonra da 17 Ocak 2017'de serbest bırakılan Salah, İsrail otoritesinin Müslümanlara yönelik baskılarını had safhaya çıkarttığını kaydetti.

İsrail'in 2015'in sonunda İslami Hareketi yasakladığını, çok araştırmalarına rağmen bu yasaklamanın makul hiçbir sebebini bulamadıklarını dile getiren Salah, "İsrail, bugünlerde bütün dünyada moda olan terörist damgasını bize yapıştırdı. Bunun sonucunda 30 tane İslami kuruluş kapatıldı. Kapatılan bu müesseseler ve kurumlar, 500 bin Filistinliye hizmet sunan müesseselerdi." şeklinde konuştu.

"Yaptıklarından dolayı İsrail'in İslami değerlere karşı savaş açtığı sonucuna vardık" diyen Salah, şöyle devam etti:

"Kapatılan kurumların tümü eğitim, sağlık, insani yardım gibi faaliyetler yürütüyor, aynı zamanda Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya hizmet götürüyorlardı. Bütün bu müesseseler, elle tutulur hiçbir neden gösterilmeden kapatıldı. Bunlarla ilgili olarak hiçbir şekilde mahkeme süreci yaşanmadı. Bu müesseselerden bir tanesi hem Batı Şeria’da hem de Gazze’de 20 bin yetime yardım ediyordu. Bu yetimlerin şu anda bakacak kimseleri yok. Sokaklarda kalıyor ve İsrail güçleri tarafından takip ediliyorlar. Çocuklara Kur'an-ı Kerim'i öğreten Hira isimli kuruluş ile üniversiteli gençlere yönelik çalışmalar yürüten İkra adlı kuruluş kapatıldı. Yine hiçbir siyasi ve politik yönü olmayan İmar isimli kuruluş da ekonomik anlamda insanlara yol gösterip destek olduğu için kapatıldı. İsrail, bu müesseselerimizi yok ederek, halkımıza, İslami değerleri anlatma ile eğitim, öğretim, sağlık ve iktisadi hizmetler sunmamıza engel oluyor."

Salah, İsrail'in Filistin halkına hizmet sunan dernek ile vakıf gibi kurum ve kuruluşları kapatmakla yetinmediğini kimi kişilere ise Kudüs'e girme ve yurt dışına çıkış yasağı getirdiğini söyledi. 

"İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa'yı tanımıyor"

Salah, Kudüs'te üç semavi dinin mensuplarınca kutsal sayılan mabetlerin bulunduğunu ancak farklı aidiyette olan insanların bir arada yaşamasını İsrail'in engellediğini belirtti.

Bir gücün diğer tarafları ezmek için girişimlerini sürdürdüğünü anlatan Salah, "İsrail işgali, Kudüs'te sadece kendi hegemonyasını öne sürüyor ve diğer bütün tarafları ret ediyor. O yüzden birlikte yaşam mümkün olmuyor ve problemler çıkıyor. İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa'yı tanımıyor. Müslümanların orada hakları olduğuna inanmıyor. Bütün buraların tek sahibi olduğuna inanıyor. O yüzden de bizim Mescid-i Aksa'ya girişimize yasak getiriyor. O yüzden aşırı dinci Yahudilerin oraya girmesine izin veriyor. Bize düşmanca davranmasına müsaade ediyor. Mescid-i Aksa'ya giren aşırı dinci Yahudileri silahlı adamlarla koruyarak, 2 milyar nüfuslu İslam alemine meydan okuyor. Tarih boyunca, hiçbir işgalci ile bir uyum olmamıştır. İşgalciler, her zaman baskıcı olmuşlardır." ifadelerini kullandı.

Cezaevinde yaşadıklarını kitap yaptı

İsrail cezaevlerinde geçirdiklerine ilişkin "Hapiste Tecrit Hayatı Yaşamak" isimli bir kitap yazdığını dile getiren Salah, pek çok acıklı hikaye yaşandığını vurguladı.

En son hapse girdiğinde tek başına bir hücrede her şeyden izole edilmiş bir hayat yaşamaya mahkum edildiğini anlatan Salah, şu bilgileri paylaştı:

"Benim tutulduğum bölümde hiçbir mahkum ile karşılaşmak mümkün değildi. İster hava almaya isterse ziyaretçilerinizle görüşmeye gittiğinizde ellerinize kelepçeleri vuruyorlar. Ben izole edildiğim için diğer mahkumlarla sadece pencerelerden bağırarak tanışabiliyordum. Bir mahkumu kafesin içinde aile bireyleriyle görüştürüyorlardı. Ağır kanser hastası olan bir mahkuma ise ilaç verilmedi. O da 30 gün boyunca kanser ilaçlarını alabilmek için açlık grevi yaptı. Hapiste tutuklu ve mahkumlara baskı uygulayan birimler var. Bunlar gerçekten çok vahşice eziyet ve işkenceler yapıyorlar. Filistin Nekbe'sinden (1948'ten) bu yana yaklaşık bir milyon Filistinli, İsrail cezaevlerine girmiştir. Bunlar 70 farklı işkence uygulamalarına muhatap olmuşlardır. Bunların dışında onlarca insan işkencelere dayanamadıkları için cezaevlerinde hayatlarını yitirmişlerdir. Çok fazla trajedi yaşanmıştır cezaevlerinde.”

Konuyla ilgili haber ve makaleler:

Bölünmüş İslam dünyası fırsatçılara yarıyor

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bolunmus-islam-dunyasi-firsatcilara-yariyor_421809

İttihad-ı İslam’a giden yol

http://www.yeniasya.com.tr/halil-elitok/ittihad-i-islam-a-giden-yol_396416

***

Okumak için tıklayınız:

Mescid-i Aksa'da 300 bin kişilik cuma namazı

‘Gerçek Kudüs’te İsrailliler yoktu’

Türkiye Kudüs’e ilgisiz kalamaz

1948’den bugüne dehşet veren plan... ''Kimse buna sesini çıkarmıyor''

Mescid-i Aksa hep gündemde olmalı

Müslümanlar sessiz kalmaz

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri'den önemli uyarı: Savaş ilanı demektir

Okumak için tıklayınız:

Ve genel grev başladı...

***

Ezana uzanan İsrail eli

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/faruk-cakir/ezana-uzanan-israil-eli_426185

Ezan yasağı yasa tasarısını yırttılar: “Tükürün zalimlerin hayâsız yüzüne!”

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/ezan-yasagi-yasa-tasarisini-yirttilar-tukurun-zalimlerin-hayasiz-yuzune_425975

***

Okumak için tıklayınız:

Bir üzücü gelişme daha!

Filistin köyü 113. kez yıkıldı!

Durumları kritik...

İsrail zulmüne karşı dünyaya çağrı: 7 bin Filistinli esirin hayatı tehlikede

Açlık grevi yapan mahkumların kapısında mangal yaptılar!

Yüzlerce Filistinli açlık grevinde

"Kudüslü esirlerin lideri" İsrail zulmünü anlattı: ''Deney fareleri gibi kullanılıyor"

***

Okumak için tıklayınız:

Netanyahu'dan tepki çeken bir çirkin hareket daha!

Avrupa Parlementosu: Filistin devletinin artık tanınması gerekiyor

Trump'tan Filistin-İsrail açıklaması!

UNESCO'dan flaş 'İsrail' kararı

İsrail zulmüne karşı dünyaya çağrı: 7 bin Filistinli esirin hayatı tehlikede

Uluslararası hukuka aykırı: İsrail'den Kudüs'te 10 bin yeni konuta onay!

AA

Etiketler: filistin, israil zulmu, raid salah
Okunma Sayısı: 1246
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    110. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu

    Demirel hatırası

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?

    Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

    Demirel’e, İsrail faturası

    Enflasyon maaş zamlarını eritti

    Ege sallanmaya devam

    Yine Manisa: Yine askerlerimiz zehirlendi

    “Herkes için gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var”

    Aziz Sancar'dan evrim yorumu

    Kazakistan'da yasakçı zihniyet hortladı

    Demirel İslamköy'de dualarla anıldı

    Görmez: İslamiyet'te mala ve servete mahkum olmak reddedilmiştir

    Meral Akşener'den ''20 Haziran'' açıklaması

    Çukurca'dan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

    Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

    Meteoroloji'den yurt geneline önemli uyarı!

    Çapkın ve Kavurmacı tutuklandı

    Çok zor durumdalar: BM'den dünyaya Musul çağrısı!

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ağır ceza mahkemeleri: Üniformasız DGM’ler
    Mehmet KARA

    AİHM’in OHAL Komisyonu kararı
    Genel

    ''O zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür''
    Genel

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!
    Genel

    Ebced/cifir ilminin İslâmî kaynakları
    Cevher İLHAN

    “Yapay ve kumpas kriz”
    Genel

    Demirel’e, İsrail faturası
    Genel

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?
    Genel

    Demirel hatırası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.