"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

20 bin Gazzelinin hala evlerine dönemedi...

26 Ağustos 2018, Pazar 23:43
Gazze Ablukası ile Mücadele Halk Komitesi, İsrail'in 2014'teki saldırılarında evleri kullanılmaz hale gelen yaklaşık 20 bin Gazzelinin hala evlerine dönemediğini açıkladı.

Gazze Ablukası ile Mücadele Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 2014'te Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara işaret ederek, bu saldırılarda hasar gören yaklaşık 2 bin evde 20 bin Filistinlinin yaşadığını kaydetti.

Saldırıda hasar gören bu evlerin yeniden inşası için yaklaşık 150 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu aktaran Hudari, Gazzelilerin maruz bırakıldığı bu soruna en kısa sürede çözüm bulunması için acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

"Bağışçı ülkeler daha çok çaba sarf etmeli"

Ekim 2014'te Mısır'da düzenlenen "Gazze'nin Yeniden İmarı" konulu konferansta bağışçı ülkeler tarafından taahhüt edilen yardımların yapılması çağrısında bulunan Hudari, söz konusu toplantının yönetimini yapan Mısır ve Norveç'ten, bağışçı ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmesi için daha çok çaba sarf etmesini ve inşaat malzemelerin sınır kapılarından bölgeye girişini engellememesi için işgal güçlerine baskı yapmasını istedi.

Hudari, Gazze'deki inşa çalışmalarının önünde, İsrail'in sınır kapılarında uyguladığı kısıtlamalar ve malzemelerin girişine ancak birçok şartın yerine getirilmesinin ardından izin verilmesinin olduğunu belirterek, uluslararası toplumdan, Gazze Şeridi'ndeki ambargonun tam anlamıyla kaldırılması, sınır kapılarının açılması ve yasaklanmış durumdaki ihtiyaç malzemelerinin bölgeye girişinin sağlanması için işgal güçlerine baskı yapmalarını talep etti.

Gazze'de 2014'ten bu yana evlerinden edilmiş durumdaki Filistinliler, ya mülteci kamplarında ya konteynerlerde ya da kiralık evlerde yaşamını sürdürüyor.

İsrail ordusunun 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün süren Gazze saldırılarında 551'i çocuk olmak üzere 2 binden fazla Filistinli şehit olmuş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Filistin makamları, özellikle hava saldırıları nedeniyle harabeye dönen Gazze'de, 28 bin 366 evin zarar gördüğünü, bunlardan 3 bin 329'unun tamamen, 23 bin 445'inin ise kısmen yıkıldığını kaydetmişti.

İsrail saldırısının ardından Ekim 2014'te Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen "Gazze'nin Yeniden İmarı" konulu uluslararası konferansa katılan donör ülkeler, yarısı bölgenin imarında, yarısı insani yardım amaçlı kullanılmak üzere 5,4 milyar dolarlık yardım taahhüdünde bulunmuştu.

AA

Etiketler: gazze, filistin, ev, işgal, hukuksuzluk, filistinliler
Okunma Sayısı: 393
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kabil'de peş peşe intihar saldırıları: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    Doğu Kudüs'te işgal sürüyor: İsrail, Yahudilere yeni konutlar inşa edecek

    Çavuşoğlu: Her bakımdan felaket olur

    AKP’de Yassıada rahatsızlığı

    Güvensiz ürünlerin duyurulmasında GÜBİS dönemi

    İdlib kan gölüne dönmesin

    TL’de kayıp sürecek

    İlâç piyasası ne durumda?

    Raflarda yerli ürünler olsun

    Sermaye girişleri sert düştü

    'İstanbul Zirvesi'ne ilişkin Rusya'dan açıklama

    'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

    Alman Bakandan Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

    Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

    Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

    Mesut Özil hakkında Löw'den açıklama

    Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı belli oldu

    BM: Arakan için harekete geçmek insiyatifi BMGK'da

    Rusya İdlib'de El Nusra'yı vurdu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet, cemaatler, şahısçılık, Said Nursî
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'
    Mustafa ORAL

    Dünya balondur, gün gelir elinde patlar
    Genel

    Bir insani kriz daha kapıda
    Raşit YÜCEL

    Tokdemir Ağabey
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette yasak meyve var mıdır?
    Genel

    Şarbon korkutmaya devam ediyor
    Genel

    Bu proje Türkiye’ye örnek olacak
    Faruk ÇAKIR

    Kriz böyle aşılır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.