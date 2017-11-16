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16 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

20 saniye erken kalkan tren için yolculardan özür dilediler

16 Kasım 2017, Perşembe 16:50
Japonya'da Tokyo ile Tsukuba seferine 20 saniye erken başlayan tren nedeniyle işletmeci firma özür diledi.

Japonya'da bir demiryolu şirketi, trenlerinden birinin 20 saniye erken kalkması nedeniyle yolculardan özür diledi.

Strait Times'ın haberine göre, şirketten yapılan yazılı açıklamada, 14 Kasım'da Tokyo ile Tsukuba arasında seyahat eden Tsukuba Express hattının, Minami Nagareyama istasyonundan planlandığı gibi yerel saatle 09.44 yerine 20 saniye önce hareket ettiği hatırlatıldı.

Hatanın, personelin tarifeyi kontrol etmemesi üzerine gerçekleştiği belirtilen açıklamada, erken hareketin neden olduğu zorluklar için özür dilendi.

ŞİKAYET GELMEDİ

Açıklamada, hiçbir yolcudan konuyla ilgili şikayet gelmediği aktarıldı.

Dünyanın en güvenilir ve yoğun demiryolu hatlarına sahip olan Japonya'da bir trenin tarifesi dışında hareket etmesi çok nadir meydana geliyor.

Tokyo metro hatlarında çalışan yüzlerce treni kullanan Japonlar, trenlerin dakikliği sayesinde istikametlerine belirlenen dakikada ulaşıyor ve gideceği istikametteki aktarma hattına da saatinde yetişerek diğer trene binebiliyor.

AA

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