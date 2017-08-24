"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

2016’da teröre 34 bin kurban

24 Ağustos 2017, Perşembe 23:00
ABD’de yapılan bir araştırmada 2016’nın terör bilânçosu çıkarıldı: Dünya genelinde geçen yıl 13 bin 400 saldırı meydana geldi, 34 bin kişi de bu saldırılarda öldü.

ABD’nin Maryland Üniversitesi’ne bağlı Ulusal Terörizm ve Terörizmden Korunma Konsorsiyumu, terör saldırılarıyla ilgili geniş çaplı bir araştırma yaparak 2016 yılında düzenlenen terör saldırılarını analiz etti.

Araştırmaya göre 2016 yılında düzenlenen 13 bin 400 saldırıda, saldırıyı yapan teröristler de dahil olmak üzere 34 bin kişi öldü.

Saldırılar sırasında ölen teröristlerin sayısı toplam ölülerin üçte birini buluyor. Bir önceki yıla göre terör saldırıları yüzde 9, ölü sayısı ise yüzde 10 oranında azaldı.Terör geçen yıl en çok terör milisi IŞİD ve ona bağlı terörist grupların dehşet saçtığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da can aldı. Bu iki bölgede teröre kurban gidenlerin sayısında cüzi artış kaydedildi. Asya’nın güneyinde ise ölü sayısı üçte bir oranında azaldı. Terör faaliyetlerinde önemli gerileme kaydedilen ülkelerin başında Pakistan gelirken terörün en çok hedef aldığı bölge ülkesi Hindistan oldu.

Avrupa’da 350 kişi öldü

Küresel terör saldırılarının yüzde 3’ü Doğu ve Batı Avrupa’da düzenlendi. Bu saldırılarda 350 kişi öldü. Ölü sayısının bir önceki yıla göre artmasına araçlarla düzenlenen saldırılardaki artışın sebep olduğu açıklandı. Maryland Üniversitesi uzmanları bu yöntemin yeni olmadığını, ancak daha fazla uygulandığı için ölü sayısının arttığını açıkladılar. 1970 ve 80’li yıllarda da Avrupa yoğun terör saldırılarına hedef olmuştu. İrlanda’daki IRA ve İspanya’daki ETA adlı örgütler o yıllarda ülkelerinde terör havası estirmekteydi. Avrupa kıt’asındaki terör kurbanlarının sayısı 1990’lı yıllarda hissedilir şekilde gerilemiş, 2014 yılından itibaren ise yeniden artmaya başlamıştı.

Etiketler: terör, terörle mücadele
Okunma Sayısı: 559
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    180. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    OHAL rejimi çığırından çıktı

    'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama

    Bayram trafiğinde kırıcı olmayın

    Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar

    ''Gerçek dışıdır"

    Haftanın önemli maçında kazanan Beşiktaş oldu

    Şemdinli'de patlama: 3 güvenlik korucusu yaralandı

    Bir Adil Öksüz açıklaması da İçişleri Bakanlığı'ndan

    Bakanlık uyardı: Sokakta kurban kesenler dikkat!

    Feryadlara kulaklar kapalı

    OHAL’de kamuda 108 bin 896 ihraç

    Cezaevleri yüzde 110 dolu

    AB: Söz verilen para ödensin

    ''Ümit ediyorum ki, Sayın Başbakan yaptığı hata ve gafın farkındadır''

    Genelkurmay'dan operasyonlar hakkında açıklama

    Akıncı Üssü davasında 4. hafta tamamlandı: "Böyle bir cevap usulü yok"

    Kılıçdaroğlu: Bardağı taşıran son damla olmuştur

    Ahlaka ve hukuka kesinlikle aykırıdır

    İftirayı gazetecilik zannedenlerden korkuyorum

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar
    Genel

    OHAL rejimi çığırından çıktı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    15 Temmuz kehaneti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya mensubu yargıdan kaçmaz
    Genel

    ''28 Şubat'ın uzantılarıdır''
    Genel

    'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Emin Fırat

    Bayram
    Faruk ÇAKIR

    Ayasofya ne zaman gündem olur?
    Yusuf Ali Akbaş

    Bediüzzaman’ın cihad yorumu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.