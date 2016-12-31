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31 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

2017'nin ilk haftasına dikkat!

31 Aralık 2016, Cumartesi 10:11
Kainat Kitabı'nın yeni bir tefekkür sayfası ve yeni yılın başlangıcında muhteşem bir tefekkür saati...

Yeni yılın ilk haftasında geceleri "Quadrantidler" adı verilen gök taşı yağmuru ile "gökyüzü şöleni" yaşanacak.

Bilim insanları san'at ve hikmetle yaratılan Kainat Kitabı'nı keşfetmeye, tanımaya ve tanıtmaya devam ediyor. Tefekküre sevk eden ve harika yaratılış karşısında hayran bırakan yeni gelişme dikkatli nazarları Cenab-ı Hakk'a çeviriyor.

Bu doğrultudaki her gelişmeyi Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur'da dikkat çektiği hakikatler çerçevesinde değerlendirerek ''Kainat Kitabı'nda Tasarrufat-ı İlahiyi( Cenab-ı Allah'ın tasarrufları) müşahede (gözlemleyerek) ederek tefekkür edebiliriz. Hârika bir kudret-i Samedâniyeyi ( Allah'ın Kudreti), lezzetli bir hayret ile seyredebiliriz.''

Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, yaptığı yazılı açıklamada, bu geceden itibaren bir hafta süresince gökyüzünde Quadrantidler adlı gök taşı yağmurunun görülebileceğini bildirdi.

Dal, gökyüzü şöleninin en görkemli halinin 3 Ocak Salı gününü 4 Ocak Çarşamba'ya bağlayan gece havanın açık olması halinde Türkiye'nin her köşesinden izlenebileceğini belirtti.

Gök taşı yağmurunun saat 00.00'dan sonra, nispeten karanlık bir ortamda, gökyüzüne başucu hizasıyla doğu ufku arasına bakıldığında daha iyi görülebileceğini vurgulayan Dal, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 13-14 Aralık gecelerinde de benzer bir gök taşı yağmuru yaşanmış ve 2016 yılının son gök taşı yağmuru olmuştu. Quadrantidler ise yeni yılın ilk gök taşı yağmuru. Bu yıl içinde izlemeye değer bir sonraki gök taşı yağmuru ağustos ayında gerçekleşecek. Kış aylarının uzun olması, gökyüzü hayranlarının gök taşı yağmurunu uzun süre izlemelerine imkan sağlayacaktır."

"Yıldız kayması" olarak da bilinen bu olayın hemen her gün ve her saat yaşansa da zaman zaman daha sık gözlenebildiğini hatırlatan Dal, özellikle fotoğraf tutkunlarına görsel şöleni kaçırmamalarını tavsiye etti.

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"İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verilecektir." (Kur'an-ı Hakim, Necm Suresi, 53/39)

''Hikmet ve ilim Mü'minin kaybolmuş malıdır, onu nerede bulursa hemen alsın.'' (Hadis-i Şerif)

''İlim Çin’de de olsa alınız.'' (Hadis-i şerif)

''Çalışınız, kendinizi bırakmayınız. çünkü herkes ne iş için yaratılmısa, o iş kendisine kolay hale getirilir.'' (Hadis-i Şerif)

''Çünkü samimî bir ihlâs, şerde dahi olsa neticesiz kalmaz. Evet, ihlâs ile kim ne isterse Allah verir.'' 

((HAŞİYE: Evet, "Men talebe ve cedde, vecede" bir düstur-u hakikattir. Külliyeti geniş ve genişliği mesleğimize de şâmil olabilir.))  -Bediüzzaman Said Nursi-

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AA

Etiketler: tefekkür, kainat kitabı, göktaşı, gökyüzü
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