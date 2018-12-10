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2018 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

10 Aralık 2018, Pazartesi 21:15
Fizik, tıp, kimya, barış ve ekonomi dallarındaki 2018 Nobel Ödülleri, törenle sahiplerine takdim edildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, 2018 fizik, tıp, kimya, ve ekonomi dallarındaki Nobel Ödülleri törenle sahiplerine verildi.

Stockholm Konser Evinde (Konsert Huset) düzenlenen törene, İsveç Kraliyet ailesi ve çok sayıda davetli katıldı.

Eylülde açıklanan ödüller sahiplerine İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından takdim edildi.

Buna göre, 2018 fizik ödülünü Arthur Ashkin, Gerard Mourou ve Donna Strickland, kimya ödülünü Frances Arnold, George P. Smith ve Gregory Winter, tıp ödülünü James Allison ve Tasuku Honjo, ekonomi ödülünü William D. Nordhaus ve Paul M. Romer aldı.

Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Dr. Denis Mukwege ve Nadia Murad da bugün Norveç'in başkenti Oslo'da ödüllerini almıştı.

Bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü verilmedi. Nobel Edebiyat Ödülü sahibini belirleyen İsveç Akademisi, daha önceden yaşanan cinsel saldırı ve bilgi sızıntısı skandalı nedeniyle bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü verilmesinin ertelendiğini duyurulmuştu. Akademi, 2018 Nobel Edebiyat Ödülü sahibinin, 2019 ödülü kazananıyla aynı anda açıklanacağını belirtmişti.

Nobel Protestosu

Stockholm'deki Nobel ödül töreni esnasında dışarıda toplanan Lucia İklim Derneği üyeleri, protesto gösterisi düzenledi.

Dernek, yaptığı basın açıklamasında, petrol, gaz ve kömür yakıtlarının hava kirliliği ve küresel ısınmaya neden olduğunu belirterek, Nobel Komitesi'nin insanlığın geleceğini tehdit eden ve hava kirliliğine neden olan şirketlerle iş birliği yapmaması gerektiğini ifade etti.

Nobel ödülü alan 20 bilim adamıyla 116 bin kişinin kendilerini desteklediğini söyleyen grup, Nobel Komitesi'nin gelecek yıl iklim değişikliği üzerinde çalışan bilim adamlarına ödül vermesi ve bu konuya dikkati çekmesi talebinde bulundu.

AA

Etiketler: Nobel, ödül, İsveç, Avrupa, Stockholm, fizik, tıp
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