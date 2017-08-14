24 saat içinde 91 orman yangını

Yunan İtfaiye Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre 13 Ağustos saat 6.00’dan 14 Ağustos saat 6.00’ya kadar ülkede 91 yangın kaydedildi.

Bunların çoğu hemen kontrol altına alındı, ancak başta Kalamos ve Zakinthos olmak üzere 12 yangın hâlâ kontrol altına alınamadı. Zakinthos Adası’nın Belediye Başkanı Pavlos Kolokatsas Atina-Makedonya Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada “Bu yıl Zakinthos kundakçıların hedefi oldu. Sadece bugün 11 değişik yerde aynı anda yangın çıktı” dedi. Aynı zamanda Kefalonia Adası’nda 8 değişik yerde yangın çıkması üzerine İon Denizi Adaları’nda durum değerlendirmesi için kundakçılık durumlarını incelemekle yükümlü bir heyet gönderildi. DHA

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