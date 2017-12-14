25 kişilik uçak düştü, kimse ölmedi

Kanada'da 22 yolcu ve 3 mürettebatlı uçak kalkıştan kısa bür süre sonra düştü. Uçakta bulunan kişiler kazayı hafif yaralarla atlattı.

Kanada’da Fond-du-Lac’tan kalkan West Wind Havacılık şirketine ait ATR42 tipi uçak havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. Uçağın içinde bulunan 22 yolcu ve üç mürettebat kazadan sağ olarak kurtuldu. Düştükten sonra bir kilometrelik uçurumdan kayarak aşağı inen yolculardan bazılarının yaralandığı belirtildi. West Wind Havacılık sözcüsü Rick Philipenko KKI motorlu ATR 42 tipi uçağın Stony Rapids’e gitmek için Fond du Lac’tan kalktığını ancak kalkıştan kısa bir süre sonra Saskatchewan bölgesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğünü duyurdu. Uçakta bir bebek yolcunun da bulunduğunu belirten Philipenko, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. DHA

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