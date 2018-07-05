25 yıl oldu, acılar hâlâ taze

Başbağlar’da aradan 25 yıl geçmesine rağmen Başbağlar katliâmının acıları hâlâ taze...

Erzincan’ın Kemaliye ilçesindeki köyde PKK tarafından öldürülen 33 kişinin hüznü çeyrek asra rağmen dinmiyor. Başbağlar sakinlerinin tek isteği var; olayın aydınlatılması. 5 Temmuz 1993, yani tam 25 yıl öncesi. Tarihe kara leke olarak geçen Sivas Katliâmı’nın üzerinden yalnızca 3 gün geçmişti.

Erzincan Başbağlar terör örgütünün hedefi oldu. Köydeki 69 ev, camii ve 4 araç ateşe verildi. 28 kişi meydanda, 5 kişi de yakılan evlerde can verdi. Geride 30 dul kadın, 100’e yakın yetim çocuk kaldı. Katliâmı hâlâ unutmayan Elif Akpınar da o kadınlardan biriydi. Habertürk’ün haberine göre Akpınar, “Dediler ki size bu acı yeter. Erkeklerden haberimiz yok. Erkekleri bilmiyoruz. Ben de kalktım, çatır çatur her yer yanıyor. Oğlaklar ateşe düşüp yanıyor. Tavuklar ateşe düşüp yanıyor. Hayvanlar bağıra bağıra yanıyor. Hiçbir şey edemedik. Hiç...” dedi.