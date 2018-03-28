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28 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

278 kişinin hayatını riske attı

28 Mart 2018, Çarşamba 10:48
Yeni Zelanda Hava Yolları (Air New Zealand), Tokyo-Auckland seferini yapan bir yolcu uçağına inişi sırasında 5 metre kadar yaklaşan insansız hava aracının 278 yolcu ve mürettebatı riske attığını duyurdu.

Radyo Yeni Zelanda'da yer alan habere göre, Yeni Zelanda Hava Yolları yöneticisi David Morgan, Japonya'nın başkenti Tokyo'dan havalanan ve Auckland havalimanına iniş yapan NZ92 sefer sayılı yolcu uçağına 5 metre kadar yaklaşan drone'un 278 yolcu ve mürettebatı riske attığını söyledi.

Pilotların manevra yapma imkanı olmayan bir noktada insansız hava aracını fark ettiklerini ve uçağın motoru tarafından yutulacak drone'un ciddi bir risk oluşturacağını belirten Morgan, "NZ92, pazar günü ciddi bir olaydan sadece birkaç metre uzaktaydı. Pilotlar uçağı, kaçış manevrasının mümkün olmadığı bir noktada gördü." dedi.

"Drone kullanıcılarına sert yaptırımlar uygulanmalı"

Morgan, ülkedeki havaalanlarının yakınlarında pervasızca uçan insansız hava araçlarının hayati tehlikeler oluşturduğuna dikkati çekerek, bu tür drone kullanıcılarına hapis cezası dahil daha sert yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

Drone tehlikesine karşı çağrıları desteklediklerini ifade eden Sivil Havacılık Direktörü Graeme Harris de yetkililerin gelecek aylarda kullanıcıları kurallar hakkında bilinçlendirmek için bir dijital medya kampanyası yürüteceğini ifade etti.

Yeni Zelanda'daki mevcut yasalara göre sivil havacılık kurallarını ihlal eden insansız hava aracı kullanıcılarına 5 bin dolara (3 bin 600 Amerikan doları) kadar para cezası uygulanıyor. Ayrıca drone kullanıcılarının araçlarını havaalanlarından 4 kilometre uzakta uçurmaları gerekiyor.

Auckland havalimanında 6 Mart'ta insansız hava aracının tespit edilmesi üzerine hava trafiği yaklaşık 30 dakika durdurulmuştu.

AA

Etiketler: yeni zelanda
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