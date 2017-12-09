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9 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

28 yıldır ABD'de yaşayan Meksikalı çift sınır dışı edildi

09 Aralık 2017, Cumartesi 13:57
New Jersey'e 28 yıl önce yerleşen Meksikalı bir çift sınır dışı edildi.

Yerel WCAU-TV'nin haberine göre, Bridgeton'da yaşayan, peyzaj şirketi sahibi Oscar ve Humberta Campos'tan ABD'de geçen 28 yılın ardından göçmenlik yetkililerince ülkeden ayrılmaları istendi. 

Haberde, çalışma vizesi almak için uzun süre uğraş veren çiftin, ABD vatandaşı olan 16, 22 ve 24 yaşlarındaki çocuklarını arkalarında bırakarak Meksiko'ya giden uçakla Newark'taki bir havalimanından sınır dışı edildiği belirtildi.

Çiftin, 1989 yılında şiddet olayları nedeniyle memleketleri Tamaulipas'tan kaçarak Teksas'a geçtiği kaydedildi.

Campos çiftinin ABD'de kalması için çaba gösteren Demokrat Senatör Cory Booker, "Bay ve Bayan Campos vakası, çöküntüye uğramış göçmen sistemimize aklıselim çözümler arayışında birlik içinde olmamız yönündeki acil ihtiyacı güçlendiriyor. " değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve geldikten sadece 5 gün sonra, "yasa dışı göçü önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" için Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzalamıştı.

Merkezi Washington'da bulunan araştırma şirketi Pew'in raporuna göre, ABD'de 30 milyondan fazla Meksikalı yaşıyor. Bunun yaklaşık 11 milyonu Meksika doğumlu göçmen, kalanı ABD'de doğup vatandaşlık hakkı kazanan Meksikalılar. Göçmenlerin de yasa dışı yollardan sınırı geçen yaklaşık 6 milyonu kaçak durumda.

AA

Etiketler: abd, meksika
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