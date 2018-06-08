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8 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

280 bin Filistinli katıldı: Bütün zorluklara ve tahriklere rağmen Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı...

08 Haziran 2018, Cuma 19:10
İsrail'in çıkardığı zorluklara rağmen yaklaşık 280 bin Filistinli, ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etti.

Filistinliler, İsrail’in çıkardığı zorluklar ve engellere rağmen ramazan ayının son cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti.

On binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Harem-i Şerif’in yolunu tuttu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine çıkan yolları trafiğe kapatan İsrail polisleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi.

Saatler süren yolculuğun ardından yürüyerek Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, ramazan ayının son cuma namazı için Aksa'nın avlusunu hıncahınç doldurdu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 280 bin Filistinli Mescid-i Aksa’da cuma namazı kıldı.

Hutbede İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerine vurgu yapıldı

Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Muhammed Selim okuduğu hutbede, İsrail polisinin ramazan ayı boyunca fanatik Yahudileri Mescid-i Aksa’ya alarak Müslümanları provoke ettiğine ve Harem-i Şerif’in hürmetini ihlal ettiğine vurgu yaptı.

Şeyh Selim, ramazan ayının başta Arap dünyası olmak üzere tüm Müslümanlar için bir hesap ayı olduğunu, Arap ve İslam dünyasının iç çekişme ve savaşlarla kavrulduğunu ramazan ayı münasebetiyle kendilerini hesaba çekerek birlik ve beraberliğin temellerini atmaları gerektiğini söyledi.

Namazın ardından izdiham yaşandı

Batı Şeria'da yaşadıkları için İsrail'in olağan günlerde Kudüs'e geçişlerine izin vermediği Filistinliler, Aksa ve Kubbetu's Sahra önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.

Filistin Kızılayının görevlendirdiği bazı gönüllü Filistinliler, kalabalığın üzerine seyyar fıskiyelerle su serperek sıcağın etkisini azaltmaya çalıştı.

Namazın ardından Aksa'nın kapılarında bir saatten uzun süre izdiham yaşanırken, şehrin dar sokaklarında kalabalıktan ve sıcaktan dolayı bazı Filistinliler fenalık geçirdi.

Bu sırada Mescid-i Aksa'nın kapılarında ve Eski Şehir olarak bilinen Kudüs'ün sur içi bölgesinde yüzlerce İsrail polisi hazır bekledi.

Abluka ve Ayrım Duvarı engel oldu

İsrail, Ayrım Duvarı'yla (Utanç Duvarı) çevrili Batı Şeria'dan 40 yaş altı erkeklerin Kudüs'e girişini engellerken abluka altındaki yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze'den ise Filistinlilerin girişine izin vermedi.

İsrail askeri kontrol noktalarından geri çevrilen on binlerce Filistinli erkek, ramazan ayında da Batı Şeria'nın dışına çıkamamış oldu. İsrail'in geçişine izin verdiği Filistinliler ise şafakla birlikte Kudüs'e geçebilmek için askeri kontrol noktalarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor. İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor.

Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu Doğu Kudüs 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.

AA

Etiketler: filistin, kudüs, mescid-i aksa
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