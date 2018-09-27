"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

3,4 milyon kişi oy kullanamayacak

27 Eylül 2018, Perşembe 15:11
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da parmak izi kaydı yaptırmayan 3,4 milyon kişi, gelecek ay yapılacak devlet başkanı seçiminde oy kullanamayacak.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, dün aldığı kararla 7 Ekim'de yapılması planlanan devlet başkanı seçimi için parmak izi kaydı yaptırmayan vatandaşların oy kullanmasını yasakladı.

Yasak kararı 2'ye karşı 7 oyla kabul edildi. Hakim Luis Roberto Barroso, vatandaşların oy kullanabilmesi için bugüne kadar bilgilendirilmiş olmama ihtimalinin bulunmadığını dile getirdi.

Brezilya Sosyalist Partisi, karar üzerine "Bu kişilerin oy kullanmasını yasaklamak, yoksul ve bilgilendirilmemiş kişilerin oy kullanmasını engellemek demektir. Kayıt yaptırmayanların neredeyse yarısı, ülkenin yoksul ve sol partileri destekleyen kesiminin yaşadığı Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunuyor." açıklamasını yaptı.

Brezilya'da anketler, devlet başkanı seçiminde sağ görüşlü Jair Bolsonaro'nun oyların yüzde 27'sini, solun adayı Fernando Haddad'ın yüzde 21'ini alacağı yönünde.

Ülkede 7 Ekim'de yapılacak seçimde adaylardan biri yüzde 50'nin üzerinde oy alamazsa 28 Ekim'de ikinci tur yapılacak.

Seçimin elektronik sistemle yapıldığı Brezilya'da seçmenler 2016'dan bu yana oy kullanabilmeleri için yetkili makamlara parmak izi kaydını yaptırmak zorunda.

Nüfusu 200 milyonu aşan Brezilya'da ilk kez 1996'da hayata geçirilen elektronik oy kullanma sistemi uygulanıyor.

Bu sistemde oylar, internete bağlı olmayan konsollardan hafıza kartıyla toplanıyor ve şifreleniyor. Sonuçlar, bölge seçim merkezleri yoluyla merkezi sisteme aktarılıyor. Uzak bölgelerden ve deniz aşırı büyükelçiliklerden alınan sonuçlar da uydu aracılığıyla yollanıyor.

AA

Etiketler: brezilya, seçim
Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İzmir'de 'Medicane kasırgası' endişesi!

    EURO 2024 Almanya'da yapılacak

    ÖKK'daki eylemlerine ilişkin darbe davasında istenen cezalar açıklandı

    Üçüncü Havalimanı yolcu taşıma ihalesinin kazananı belli oldu

    Gazze sınırı tansiyon yükseliyor

    Trump'a bir tepki de Malezya'dan

    İlk kez görüntülendi

    'Arakan krizi' ile ilgili BM'de özel oturum: "Soykırım yapanlar UCM'de yargılansın"

    33 meslekte "yeterlilik belgesi" olmayanlar bugünden itibaren çalışamayacak!

    Umut Ali Özmen Türkiye'de: ''Türkiye'yi çok özledim"

    Yalan haberlere ilişkin kararı Avrupa Birliği açıkladı

    İYEP'e ilişkin detaylar belli oldu

    İsrail askerleri yine onlarca Filistinliyi yaraladı

    Bedellide üçüncü celp dönemi de açıklandı

    Marmara Bölgesi'nde sıcaklık artacak

    Ceza adaleti olsa affa gerek kalmaz

    ''Ölüm'' hakkında kim ne demiş?

    Çözüm: Üretim ve istihdam

    Ölüme inanmak yaşamak için bir faktör

    Ekonomik krizden çıkmak için

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Genel

    Masumlar kim vurdu’ya gitmesin
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ekonomi ve hukuk
    Süleyman KÖSMENE

    Cehenneme uğramayan olmayacak mı?
    Kadir AKBAŞ

    Savruluyoruz!
    Genel

    Kemalizmle uzlaşmadık içimize fitne soktular
    Genel

    Ceza adaleti olsa affa gerek kalmaz
    Faruk ÇAKIR

    Daha kötüsü ne olabilir?
    Ahmet BATTAL

    Adalet bürokrasisi ve komedileri
    Hasan GÜNEŞ

    Ekonomik krizden çıkmak için

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.